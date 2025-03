PRI Llama a Paro Nacional

A 7 Días de Hallazgo de Campo de Exterminio, Lanzan Pronunciamiento

Laura Haro: “No Merecemos más Politiquería Barata, no más Irresponsabilidad de Todos los Actores Sociales y Políticos, Nosotros Asumimos la Parte que nos Toca”

Por Rafael Hernández Guízar

Laura Haro Rodríguez, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco, hizo un llamado a un paro nacional por el rancho del terror encontrado en Teuchitlán; acusó complicidad del gobierno federal.

A siete días del descubrimiento del Rancho Izaguirre en el que se ejecutaban e incineraban cuerpos, y donde se adiestraban personas a la fuerza para pertenecer al narcotráfico, Laura Haro resaltó que la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador fue cómplice, pues la Guardia Nacional estaba enterada de la existencia de dicho campo de exterminio y no hizo nada, por ello, llamó a un paro nacional para exigir respuestas a la presidenta de la república Claudia Sheinbaum.

“Llamamos a un paro nacional, hay que hablar, no merecemos más politiquería barata, no más irresponsabilidad de todos los actores sociales y políticos, nosotros asumimos la parte que nos toca, hacemos un llamado a los líderes religiosos, a los sectores empresariales, a la academia, a toda la sociedad; ha llegado el momento de fijar límites, de ponerle un alto al secuestro de la justicia, al debilitamiento de las institores y cerrarle el paso a la violencia que impera en cada rincón del país, porque si no tenemos paz no podemos tener nada. Hay que dar la política del aplauso. El llamado de este paro es necesario y esperamos que exista la capacidad de dejar atrás los egos y se abra paso a la voluntad para cambiar las cosas de raíz”, dijo la priísta.

Laura Haro fue categórica en señalar que lejos de actuar con responsabilidad, el gobierno federal se ha dedicado a echar culpas estériles a administraciones pasadas sin tomar en consideración que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador es quien debería de haber actuado, pero lo dejó pasar.

“Los únicos responsables de garantizar la anhelada paz a los ciudadanos, son los gobiernos, repartiendo culpas no vamos a llegar a ningún lado. Queremos que haya consecuencias a las omisiones, por eso ha quedado claro que la política de abrazos ha sido un rotundo fracaso, y que la política de las redes sociales también ha sido un fracaso. Estamos conscientes de que todas las fuerzas políticas tenemos responsabilidades”.

Ya lo Sabía la Guardia Nacional

Según Laura Haro, la Guardia Nacional ya estaba enterada de la existencia de dicho campo de exterminio donde se llevaba a la fuerza a las personas para adiestrarlas y reclutarlas para que pertenecieran al narcotráfico, así como también, era el sitio donde se incineraban cuerpos de quienes habían sido ejecutados e incluso, de acuerdo con los últimos reportes, se les daba también a los cerdos para que se los comieran cuando estaba vivos.

La priísta lo dejó en claro con las pruebas en la mano, ya que fue con un dictamen de la misma Guardia Nacional en donde se comprobó que dicho cuerpo de seguridad que fue creado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador supo del sitio, que lo requisó y que no lo resguardó como debería de haberlo hecho.

“La primera acción que tienes que asumir cuando vives una crisis de este tamaño es reconocer la crisis y asumir las responsabilidades que tenemos. Desde septiembre del año pasado la Guardia Nacional supo de este tema, hay un comunicado del 30 de septiembre donde intervino la Guardia Nacional y los hallazgos que encontraron y no se habla de este campo de exterminó, de estas fosas, entonces más allá de pasar la bolita de un lado a otro, que las autoridades de los tres niveles de gobierno, asuman sus responsabilidades porque tuvieron que ser las mujeres (buscadoras) las que hicieran algo, con sus manos llenas de dolor, son las que hicieron la chamba que los gobiernos no se han atrevido a hacer. Mientras esto pasaba en Jalisco, vimos un despilfarro de dinero en una fiesta en el Zócalo de Ciudad de México, fueron políticos a aplaudir no sé qué, mientras el dolor se apodera de nuestra sociedad, la cúpula gobernante para lo único que es capaz, es para aplaudir un acuerdo que no es acuerdo”, criticó la líder priísta.

Laura Haro aseveró que debe haber un alto a la manera en la que el gobierno federal ha eximido su responsabilidad, así como la forma en la que se ha actuado para desviar la atención del tema: “Queremos un alto a los discursos de falso patriotismo, queremos hablar de soberanía nacional, hay que ver a las víctimas a la cara, si queremos ponernos como una potencia hay que poner orden en la casa, porque estos gobiernos son muy buenos para ser candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Fue crítica en señalar que lejos de que se diera un resultado cuando se conoció del tema, el gobierno federal hizo un mitin político con Claudia Sheinbaum en el Zócalo de Ciudad de México con un “despilfarro de dinero”, dijo, para consolidar su figura en el poder, en lugar de incidir en el tema y buscar una respuesta inmediata.