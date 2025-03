Protestan en la Sict por Incumplimiento de Indemnización

Comunidad Indígena de Mezquitán

Son Hasta el Momento 333 Familias Afectadas por la Negativa de Pago del Gobierno Federal

Por Rafael Hernández Guízar

Comuneros de Mezquitán se manifestaron ayer en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (Sict); exigieron que ya se les pague por la expropiación de sus tierras.

Alrededor de 100 personas, entre comuneros y sus familias y amigos bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas, afuera de las instalaciones de la Sict, por al menos media hora.

A esta comunidad, hace 21 años se les expropiaron predios para la construcción de un tramo de la carretera a Saltillo, en el municipio de Zapopan, sin embargo, por más que se les había prometido que ya iban a pagarles, de nuevo les dieron largas, por ello acudieron a las oficinas de la delegación de la Sict en Jalisco.

“Nos dijeron que ellos no estaban notificados y que tenían que ser notificados para empezar con el pago de la indemnización, quedamos en que íbamos a esperar y no ha pasado nada, ellos ya fueron notificados y no hemos tenido respuesta, ese es el motivo por el que venimos a manifestarnos, por eso hoy pedimos, ya al cumplimiento del pago”, dijo Saúl Rodríguez Barajas, el presidente de la comunidad indígena de Mezquitán.

Agregó que por más que se les ha notificado ya por parte de las autoridades federales en materia de amparo para que ellos reciban ya el pago de sus predios, la Secretaría ha sido omisa, incluso ya ni los quieren recibir para darles una respuesta.

“Se dieron cuatro millones de pesos cundo se hicieron los convenios de ocupación, pero después de eso no recibimos ningún centavo y ya pasaron 21 años. Ahora se tiene que actualizar el pago, por ley se tiene que hacer un nuevo avalúo, a valor comercial es lo que tienen que pagar”, agregó.

Son hasta el momento 333 familias las afectadas por la negativa del gobierno, se cumplieron ya 21 años desde que se les quitaron sus terrenos y por desgracia, muchos de los comuneros han perdido ya la vida, sin embargo, sus familias esperan la indemnización correspondiente.