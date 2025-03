En Morena no hay Divorcio Entre el Pueblo y el Gobierno

“En Guadalajara Vivimos una Realidad muy Distinta”

Chema Martínez: En el Gobierno Emecista de Verónica Delgadillo han “Optado por un Modelo de Gobierno Distante, Burocrático y sin Sensibilidad Social”

Por Rafael Hernández Guízar

José María Chema Martínez, el regidor tapatío y ex candidato a la presidencia municipal de Guadalajara aseguró que en Morena no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno.

A través de un comunicado enviado por el regidor tras su participación en el Zócalo de la Ciudad de México con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Chema Martínez aseveró que al momento hay más unión que nunca entre el gobierno y la sociedad mexicana, destacando así que se trata de una administración –la federal- sin privilegios ni indiferencia.

“Este domingo (ayer), desde el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que en la Cuarta Transformación no hay divorcio entre el pueblo y el gobierno. Su mensaje fue contundente: en este movimiento, gobernamos con y para la gente. No hay intermediarios, no hay privilegios, no hay indiferencia”, indicó.

“Mientras el gobierno federal avanza en la consolidación de la soberanía nacional, en la ampliación de derechos y en la construcción de un México más justo, en Guadalajara vivimos una realidad muy distinta. Aquí, las autoridades municipales han optado por un modelo de gobierno distante, burocrático y sin sensibilidad social”.

Chema Martínez resaltó que, desde la llegada de Morena al poder en la federación, hay avances significativos en el país, tales como los programas sociales, y la participación “activa” del pueblo en las decisiones del país.

“La diferencia es evidente. Mientras la 4T ha impulsado programas sociales que han sacado a millones de personas de la pobreza, ha fortalecido la seguridad con una Guardia Nacional comprometida con el bienestar de la ciudadanía y ha defendido con dignidad los intereses de México en el plano internacional, en nuestra ciudad la estrategia de gobierno es la omisión”.

En el terreno local, destacó que la capital jalisciense enfrenta una crisis en materia de seguridad, por ello, hizo un llamado a la alcaldesa Verónica Delgadillo, a copiar algunas de las estrategias del gobierno federal para que haya cercanía con los ciudadanos.

“Guadalajara enfrenta una crisis de seguridad que se refleja en el miedo de la gente, en la falta de confianza en las instituciones y en la sensación de abandono tanto en muchas colonias como en su mismo personal policiaco. La administración municipal, en lugar de asumir su responsabilidad, minimiza el problema y evade su deber con la gente. La falta de soluciones concretas para combatir la delincuencia, mejorar la movilidad y atender los servicios públicos es cada vez más evidente”, dijo.

Y siguió: “El mensaje del gobierno federal es claro, sí es posible un modelo de gobierno cercano a la gente, que escuche y atienda las necesidades reales de la población. Hoy, el gran reto es que en Guadalajara dejemos atrás la indiferencia y construyamos un gobierno que realmente represente los intereses de todas y todos y no sólo la de los amigos de la presidenta municipal y su gabinete. La transformación debe llegar a cada rincón de nuestra ciudad, y para lograrlo, es fundamental que el pueblo exija un cambio”.

Por ello, concluyó en que “Guadalajara merece más”, tras indicar que se requiere en la capital de Jalisco un gobierno con convicción, compromiso y sobre todo, con cercanía a los ciudadanos.