Maestros: Nos Sentimos Timados por Lemus

Integrantes de la CNTE Rechazan las Reformas a la ley del ISSSTE

“Al Gobierno de Lemus lo que les Pedimos es que no Haya Represión a los Maestros que Salen a Manifestarse”, Lanza Saúl Rojas, coordinador regional de la Asamblea Magistral Democrática Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Maestros se manifestaron ayer en Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara; rechazaron las reformas a la ley del ISSSTE y exigieron que se tomen en cuenta sus necesidades en el estado.

Saúl Rojas Sánchez, coordinador regional de la Asamblea Magistral Democrática Jalisco, en entrevista con Página 24, destacó que la reciente propuesta del gobierno federal para reformar la ley del ISSSTE les pone en desventaja a todos los docentes, pues ahora no sólo deben de tener 60 años para jubilarse, sino también 30 años de servicio, para el caso de los hombres, y 28 para las mujeres.

“Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de ley del ISSSTE, y de primera entrada, no aborda un tema que usó como propuesta de campaña, revisar la reforma a tiempo y años de servicio para los trabajadores que cotizan al ISSSTE, hoy quienes estaban antes del 2007 debían cumplir dos requisitos para jubilarse, 28 años de servicio para las mujeres y 30 para los hombres, además la edad, que ya va en que deben de tener los hombres 58 años y las mujeres 56, y esto sigue aumentando cada año”, resaltó que también hay muchas necesidades en las clínicas del ISSSTE que no se han satisfecho por la administración federal, puntos que se le presentaron a la presidenta en Ciudad de México, pero que hasta el momento no han tenido eco.

En lo que respecta al panorama estatal, los maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tienen muchos reclamos que hacer a la administración de Pablo Lemus Navarro, problemas que le fueron heredados por anteriores administraciones.

“Traemos la reinstalación de los maestros del COBAEJ, también que dentro del estado de Jalisco ya no haya maestros a los que les tardan hasta seis meses o un año sin pagarles, ya sea por una promoción o mejora salarial, porque se siguen echando la culpa entre el gobierno federal y el estatal, creo que se debe de tener un proceso en donde el trabajador no sea afectado”.

Destacó que hace unos días tuvieron comunicación con las autoridades educativas de Jalisco, pero que se sintieron timados al no permitírseles hablar, ya que se trató sólo de un mensaje del gobernador Pablo Lemus Navarro.

“El pasado viernes, tanto el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, como el gobernador Pablo Lemus, mandaron un link a todos para que nos conectáramos que porque nos iban a dar un mensaje en vivo, nos conectamos para dar a conocer nuestro sentir y manifestar nuestras problemáticas, pero hicieron oídos sordos, porque no permitieron que los maestros comentaran en ese video”, dijo Rojas Sánchez.

Y agregó: “Poco nos quieren recibir y en ese momento, era para darse cuenta de qué problemas había con los maestros, no se vale, igual queremos invitar a los representantes sindicales a que dejen de ser comparsa del gobierno federal y que dejen de ser quienes van y atacan al maestro en lugar de defenderlos. Nosotros tenemos libertad de manifestarnos, y al gobierno de Lemus lo que les pedimos es que no haya represión a los maestros que salen a manifestarse”.

Por ello, destacó que esperan que por parte de Lemus Navarro haya apertura a sus demandas, y que cesen los actos de hostigamiento que se han dado de forma recurrente a los maestros por parte de las autoridades educativas.