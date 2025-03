Buscan Blindar Áreas Naturales Protegidas

Con Iniciativa, Futuro Quiere Evitar Cambios de Uso de Suelo

“Queremos que su Conservación no Dependa de Intereses Privados, Sino de Quienes las Cuidan y Defienden”

Por Rafael Hernández Guízar

Con la intensión de “blindar” las Áreas Naturales Protegidas, la diputada del partido Futuro Tonantzin Cárdenas presentó ayer una iniciativa para evitar los cambios de uso de suelo.

En rueda de prensa, la diputada local resaltó que se trata de una veda para que, dentro de las Áreas Naturales Protegidas, no pueda haber cambios que permitan urbanizar o instalar negocios o empresas de ningún tipo.

“Es un tiempo en que la voracidad del capital económico y la ampliación de edificios donde no debería de ser construidos, la plantación de agave y aguacate en zonas donde no debería, es algo que nos ocupa y nos preocupa (…) Pretendemos que las medidas de protección que están dentro de las áreas naturales protegidas no puedan cambiar de ninguna manera, que puedan sólo aumentar”.

Agregó: “Hoy presentamos una iniciativa para blindar las Áreas Naturales Protegidas en Jalisco. Queremos que su conservación no dependa de intereses privados, sino de quienes las cuidan y defienden. Nuestra propuesta prohíbe la explotación de estos espacios y crea un Consejo Estatal con activistas, ejidatarios y especialistas, cuyas decisiones serán de cumplimiento obligatorio”.

Con eso, se daría paso a la creación del Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, mismo que sería un órgano desconcentrado del gobierno y que estaría integrado no sólo por representantes del estado, sino también de académicos y ejidatarios.

Dicha iniciativa es producto, según dijo, de varias meas de trabajo entre su equipo de trabajo junto con académicos e investigadores, así como con integrantes de asociaciones medioambientales.