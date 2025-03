SSJ Liberará Mosquitos Modificados Genéticamente

Para Combatir Dengue

Los Liberarán en Mayo; Tienen una Bacteria Denominada Wolbachia, Misma que Causa Esterilidad Entre Estos Vectores

Por Rafael Hernández Guízar

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) combatirá el dengue liberando mosquitos modificados genéticamente.

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, indicó que los mosquitos machos que se estarán liberando a partir del mes de mayo, tienen una bacteria denominada wolbachia, misma que causa esterilidad entre estos vectores.

Aseguró que ya se utilizó este tipo de mosquitos en los estados de Yucatán y Tabasco, no sólo para contrarrestar el dengue sino también, el Zika y el Chinkunguya.

Pérez Gómez sostuvo que la estrategia para el combate de dengue incluye también la detección temprana y siguiente de cada caso particular: “Para que los pacientes no evolucionen a gravedad, porque una de las partes que más me preocupa en este momento es cuando tú en una población has tenido mucho dengue, el tener un segundo episodio de dengue en alguien que padeció previamente la enfermedad puede representar mayor riesgo de gravedad, y por lo tanto mayor riesgo de letalidad”.

El funcionario recordó que Jalisco tuvo un panorama desastroso en la cantidad de casos detectados de dengue a escala nacional, siendo Puerto Vallarta, Guadalajara y Zapopan, los municipios con más incidencias.

Según datos oficiales, Jalisco reportó el año pasado 20 mil 907 casos de dengue, lo que lo llevó al primer lugar nacional por debajo de entidades como Nuevo León.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para descacharrizar, es decir, evitar que haya acumulación de agua de lluvia o agua estancada en cacharros o cualquier superficie donde pueda generarse el mosquito transmisor del dengue.