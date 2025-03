Ninguna Novedad en Propuesta de Reforma Judicial del PRI

Proponen Cero Dinero Para Campañas

“Un Rotundo no si Quieren Seleccionar Perfiles por Tómbola”

Por Rafael Hernández Guízar

El Grupo Parlamentario del PRI presentó también su propuesta de reforma judicial para Jalisco, se trata de una amalgama de todo lo que ya se ha propuesto por todos los partidos políticos y actores que se han pronunciado.

Sin proponer nada nuevo, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco dio a conocer su propuesta de acuerdo con lo dispuesto por la federación; no hay nada nuevo más allá de que no haya dinero para el financiamiento de campañas.

“En Jalisco, sabemos que debemos de entrarle a la discusión, pero no aprobaremos una reforma que dañe a nuestro poder, que vaya contra los derechos de los trabajadores judiciales, y sobre todo, un rotundo no si quieren seleccionar perfiles por tómbola (…) Habrá prohibición de financiamiento público y privado, habrá 60 días de campañas electorales.

El actual Consejo de la Judicatura se transforma en un órgano de administración judicial y será conformado por cinco miembros, uno designado por el gobernador, tres por este Congreso y uno por el Supremo Tribunal de Justicia”, indicó la diputada priísta Refugio Camarena Jáuregui.

La diputada destacó que la reforma judicial en Jalisco debe ser modelo para el resto del país, por lo que no habrá tómbola como sucedió con la elección para los candidatos a jueces y magistrados a escala federal: “Será un ejemplo nacional de armonización constitucional, más no de sumisión, es importante decirlo porque no seremos sumisos ante un gobierno centralista y totalmente populista que destruyó al Poder Judicial de la Federación con una reforma a modo para acaparar poder”.

Sin embargo, advirtió que ella y sus dos compañeros de bancada exigirán que la construcción de una reforma judicial debería darse con debate para que haya acuerdos entre los partidos y que no se tenga una reforma a modo, en caso contrario, dijo que no votarían a favor de nada de lo que se proponga en el Congreso.

Igual que en todas las propuestas de reforma que se han dado hasta el momento, se indicó que los funcionarios judiciales serían electos por la vía del voto popular; los jueces de forma estatal, y los magistrados por distrito judicial. Asimismo, se indicó que el Tribunal de Justicia Administrativa regresaría al Poder Judicial, es decir, dejaría de ser un Tribunal constitucional.