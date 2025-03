Analizarán Continuidad de Verificación Vehicular

El Primer Foro Será el 6 de Marzo en Ciudad Creativa Digital

Participarán Investigadores, Académicos y Personal de Gobierno, Para Decidir si es o no Adecuado y Eficiente o si Hacen Modificaciones al Programa

Por Rafael Hernández Guízar

La próxima semana será analizado si sigue o no el programa de verificación vehicular como se está desarrollando en Jalisco, aseguró Jaime David Aldrete Median, dirigente de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales.

Indicó que la intención es que, a través de varios foros que se realizarán con la participación de investigadores, académicos y personal de gobierno, se pueda decidir si hay que hacer modificaciones a la forma en la que se está trabajando por el medioambiente, y para determinar si el programa actual es o no adecuado y eficiente.

“Vamos a ver los foros y las mesas de trabajo que se están implementando. El primer foro será el 6 de marzo en Ciudad Creativa Digital, y de ahí se van a desprendez las mesas de trabajo”, dijo.

Y es que, según Jaime Aldrete, por más manifestaciones que se han hecho en contra del tema, el gobierno estatal ha tenido oídos sordos ya que no se ha modificado el programa, así como las multas que de esto se ocasiona; por ello resaltó que en tanto no haya una nueva manera de mejorar la calidad del aire, es decir, con un programa que sea posible de realizar para que haya participación real de la ciudadanía “todo será pan con lo mismo”.

“Este no es un llamado a las organizaciones, es un llamado para el pueblo. Si el pueblo está contento de que le den atole con el dedo, pues así van a seguir. Aquí la verdadera molestia va a ser cuando empiecen a recoger vehículos, o cuando empiecen a implementar multas, cuando vean que no es negocio para nadie, ahí cuando saquen las uñas (por parte del gobierno) vamos a ver si el pueblo reacciona, han trabajado hasta el momento diferente, pero habrá que ver si cuando empiecen las afectaciones hay manifestaciones y movimientos porque a la fecha no hay ni retenes ni multas. Hay que esperar a ver los resultados de los foros y de las mesas de trabajo”, indicó.

De acuerdo con Jaime Aldrete, el actual programa de verificación no cumple con las necesidades reales para que haya un trabajo adecuado por el medioambiente, esto, debido a que está diseñado para un parque vehicular más avanzado que el que tiene Jalisco.