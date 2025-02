Critican Precios por Recolectar Basura en Cotos Privados

Ayuntamiento de Tlaquepaque Cobra más que Particulares: Legisladora de MC

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque da carísimo el servicio de recolección de basura a los cotos, señaló ayer la diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC) Celenia Contreras.

Destacó que los precios que se cobran son mucho mayores que lo que se cobra por parte de las empresas privadas de recolección de basura: “(Los precios del ayuntamiento son) 116 pesos por un tambo de 200 litros, 165 pesos por metro cúbico, mil 347 por tonelada, sin embargo, de manera incongruente, encontramos que el mismo servicio es más económico en muchas empresas privadas y es inaceptable”, criticó.

Contreras agregó que se hicieron llegar cotizaciones que les dieron a los ciudadanos por parte de la dirección de Aseo Público del ayuntamiento, algo que es más del doble de lo que cobra una empresa privada; pero no sólo ese es el problema, dijo, pues además, hay muchas colonias en donde no pasa el camión recolector con la periodicidad adecuada, violando su obligación consignada en el artículo 115 de la Constitución Mexicana.

“Hay una cotización en San Martín de las Flores, se estuvo cotizando en esta semana, el municipio les cotiza en 378 pesos por cada casa, es un coto de 30 casas, una empresa con la que cotizaron les cobra 121 pesos por cada casa, en otra 160 pesos, y en otra 150 pesos, esto es un ejemplo que me hizo llegar un presidente de colonos en un coto de San Martín de las Flores (sin revelar su nombre) y la verdad creo que la cotización del municipio está desfasada de los precios del mercado, si pudieron observar es mucho más del doble, por esta razón los ciudadanos de Tlaquepaque y su servidora solicitamos de manera formal a la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, que haya mejora en general del servicio de aseo público, es necesario dar mantenimiento tanto a las unidades como mejorar la operatividad del servicio, ya que hemos recibido mensajes de vecinos del municipio donde por más de tres semanas no ha pasado el servicio recolector, incluso en el Cerro del Cuatro están empezando a quemar la basura porque no pasa el servicio”, según la emecista.

Celenia Contreras agregó que debe de ser congruente la administración municipal y cobrar lo justo a la ciudadanía por el servicio de recolección de basura.

“También que den un periodo de gracia para que los vecinos puedan establecer sus mesas directivas y que en ese periodo no se les deje de dar el servicio. Y por último, ver los precios porque no es creíble que sea más caro que el de las empresas privadas”, finalizó.