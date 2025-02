Para Panistas Reforma por “Infancias Trans” es Absurda

“Obviamente los Panistas Vamos a Votar en Contra de Esta Iniciativa”

Por Rafael Hernández Guízar

Morena y Hagamos están legislando para transgredir a la niñez en Jalisco, dijo ayer el diputado panista César Madrigal.

Ante la propuesta para que los menores de edad sin importar cuántos años tengan, puedan acudir al registro civil para cambiar su género en las actas de nacimiento, Madrigal destacó que se trata de algo dañino para los niños de Jalisco y que no se debe de pasar por alto, que es algo que impulsan los partidos Morena y Hagamos, que faltan al interés superior de la niñez, y que va en contra de la protección de los niños que corren el riesgo de tomar decisiones inmaduras que trastocarán de forma irremediable su vida.

“El día 14 de enero, la fracción de Hagamos, que ellos son aliados de Morena, presentaron una propuesta mediante la cual, cualquier menor de edad, tenga la edad que sea, puedan acudir al registro civil con una carta firmada por sus padres y que el oficial del registro civil esté obligado a cambiarles el género, si uno de los padres no acepta, dice esta iniciativa ilegal, deberán acudir al DIF Jalisco, a efecto de que ellos sustituyan a los padres y den la firma. Esta iniciativa desde nuestro punto de vista es ilegal y anticonstitucional porque desde el punto de vista panista, los menores no tienen la madurez de tomar estas decisiones, porque si tenemos leyes que les prohíben a los menores tomar, fumar, conducir vehículos (lo que no es cierto), ser candidatos de elección popular, cómo es posible que se les quiera permitir por esta iniciativa que un menor de edad que seguramente esté influenciado por alguien, quieran hacer este cambio de identidad de género, es fuera de lógica y aberrante”, dijo en entrevista con Página 24.

Según el diputado, la iniciativa es tan absurda como aberrante pues incluso, un menor de apenas cuatro años (o hasta 17) -por decir-, podrá acudir al registro civil a pedir que se le cambie el género, es decir, un menor de edad podrá pedir que se le reconozca como niña y viceversa; por ello, indicó que la iniciativa es ridícula.

“Si los padres tenemos la obligación de dar vestido y cuidado a los menores, pero si no estamos de acuerdo con esto nos sustituyen como si estuviéramos en una dictadura como en China o en Cuba; se turnó esta iniciativa a la comisión de estudios legislativos donde yo estoy y propuse la creación de foros, pero la gente de Morena detectó esto que está en la ley orgánica, en el artículo 104, yo propuse 12, uno por región, y creo que como vieron que es legal y ellos como traen la urgencia de sacar su agenda ilegal, decidieron quitar el tema de la agenda de la iniciativa y la mandaron a la comisión de igualdad de género, que la preside una diputada de Morena, ellos ya la aprobaron, se brincaron los foros, y esto va a ser combatido en amparo, y la quieren subir al pleno”.

Consideró como una transgresión directa a la patria potestad, y dijo que viola derechos internacionales respecto a la protección de los niños. Indicó que en el ánimo de cumplir con el proceso legislativo, propuso la creación de foros para preguntarle a la ciudadanía en el estado si estaba o no de acuerdo con esta posibilidad, pero precisó que Morena, violó la ley en la búsqueda de impulsar otra ley, y que por ello, la iniciativa podría ser fácilmente combatida mediante el juicio de amparo.

“Obviamente los panistas vamos a votar en contra de esta iniciativa. Dijo el gobernador Pablo Lemus (en lo personal) que está en contra de la iniciativa, y yo lo veo muy positivo, y estoy seguro de que no va a pasar en el pleno, pero que quede constancia en el pueblo, de que quieren decidir por nosotros en contra de nuestros niños, nos amenazan diciendo que la corte va a sancionarse, pero cómo va a sancionarnos, si ellos son los que están actuando de forma ilegal, la razón está con nosotros y en Jalisco no vamos a permitir que agencias ideológicas de izquierda quieran dañar a nuestra niñez”.

Finalmente, resaltó que los panistas están a favor de la niñez, y en contra de todo lo que vaya contra los menores de edad y su derecho a ser protegidos y tutelados para un sano desarrollo.