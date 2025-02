Miguel de la Rosa Parece “Títere” de Carlos Lomelí

Fuego Amigo en Morena

Un Grupo de Morenistas Asegura que el Coordinador de los Diputados Locales de Morena no Representa los Intereses del Partido

Por Rafael Hernández Guízar

Morenistas arremetieron en contra del coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel de la Rosa. Aseguran que parece “títere” del senador Carlos Lomelí, y no representa los intereses del partido, según indicó Roberto Guijarro, uno de los que impulsan la iniciativa para que se remueva al diputado de la coordinación.

“Hemos presentado más de 100 firmas para su destitución, porque responde a intereses de MC, pareciera, y de Carlos Lomelí, pareciera su sirviente político quien le dicta la tarea de qué hacer”, criticó.

Y fue más allá tras indicar que el partido Morena no está siendo oposición en el Congreso, y que más bien están secundando todos los proyectos e iniciativas del partido oficialista, Movimiento Ciudadano (MC).

“Vamos a tener cada 15 días ruedas de prensa y presentado más firmas hasta conseguir el objetivo, que se remueva a Miguel de la Rosa, no tenemos problema alguno de que se investigue, que se pregunte, ese es el trabajo que vamos a estar haciendo como militancia (de Morena), porque vemos con mucha preocupación que se está votando a favor de los proyectos de MC”, agregó el inconforme con la labor de De la Rosa.

Hasta el momento se han presentado ya 100 firmas y semana a semana esperan los morenistas presentar más, para que se valore esto y se quite de la coordinación a Miguel de la Rosa, en su lugar, habría apoyo para diputados como Alberto Alfaro y Brenda Carrera.

Roberto Guijarro destacó que Carlos Lomelí, el actual senador de Morena por Jalisco, lejos de estar trabajando en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, ha decidido estar más presente en la entidad, con una actitud perniciosa para la membresía morenista en el estado: “Él es senador, él no debe de andar haciendo giras en el estado, debe de chambear en Ciudad de México, sino le gusta la chamba de senador pues que renuncie, pero que no cobre, que no cobre dinero porque está cobrando un sueldo y está en Jalisco haciendo campaña, para qué quiere el partido, para secuestrarlo, para venderlo a MC, para negociar con MC, para qué quiere Carlos Lomelí el partido”, finalizó.