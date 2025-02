Veterinarios Exigen Protección

Se Manifestaron Frente al Congreso del Estado

Rafael Hernández Guízar

Veterinarios se manifestaron ayer en el Congreso del Estado de Jalisco, exigen que se les proteja de las agresiones que los dueños de mascotas perpetran y que han llevado ya al asesinato de personas en otras entidades.

Tras el asesinato de un veterinario de nombre Héctor, en el Estado de México, a escala nacional, los médicos veterinarios salieron a las calles a protestar contra la difamación y persecución que se ha dado en su contra, sobre todo en redes sociales, lo que recrudece por la falta de leyes que los protejan para el libre ejercicio de sus profesiones.

“Lo que estamos pidiendo es que se regularice este ataque que se hace por las redes sociales y que se persiga a los responsables, así como que se cuente con un organismo colegiado que sea capaz de discernir qué responsabilidades hay en cada caso, ahora con las redes sociales pueden deshacerte desde el anonimato, por eso pedimos que se hagan las leyes necesarias para que la difamación sea considerada un delito”, dijo Sarah Nuño Hernández, una de las entrevistadas.

En la manifestación integrantes del Colegio de Veterinarios de Jalisco exigieron a los diputados locales que haya protección a sus derechos, que se reforme el código penal para que la difamación sea un delito de nueva cuenta y, sobre todo, para que estén regidas las redes sociales.

“Hay veterinarios que se han tenido que retirar de la profesión, sin tomar en cuenta que no somos dioses, no podemos evitar que fallezcan las mascotas (…) En la humanización que se ha dado a las mascotas, dicen que los tratan como hijos, pero no es sí, porque no los atienden a tiempo; creo que se ha dado un sesgo entre proteger a un animal y responsabilizarnos a nosotros”, agregó Nuño Hernández.

Y es que según se dijo, cuando hay alguna persona que se siente aludida por el fallecimiento de una mascota en un centro veterinario, se han dado agresiones que son convocadas y orquestadas en redes sociales, en sólo minutos, personas llegan y casi linchan a los veterinarios sin tener conocimiento de lo que haya sucedido, sólo por el dicho de los presuntos afectados.