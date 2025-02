Paquetazo 3×1 de Pablo Lemus es una “Estafa”

Entrega de Placas Nuevas en una Farsa, Critican

Si los vehículos no Pasan la Verificación Controlada no hay Placas Nuevas, por Ende, se Quedarán sin la Posibilidad de Circular, Destacan Integrantes de la Coordinadora Jalisciense Medioambiental

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de la Coordinadora Jalisciense Medioambiental se manifestaron ayer en Palacio de Gobierno, aseguran que el Paquetazo 3×1 de Jesús Pablo Lemus Navarro es una “estafa” para la ciudadanía.

Indicaron que es mentira la entrega de las placas a todas las personas tras el decreto por el cual se ordenó, por el gobierno de Pablo Lemus Navarro, un reemplacamiento, pues, indicaron, que éstas están sujetas a que los vehículos pasen la verificación controlada, es decir, que si no pasan la prueba, no hay placas nuevas y, por ende, los carros se quedarán sin la posibilidad de circular.

“Dice que la verificación supuestamente es gratuita, pero de gratuita no tiene nada. Queremos hacerle ver a las personas, al pueblo tapatío, que fue un engaño total porque a fin de cuentas, el que no pase tu vehículo, aunque pagues el 3×1, en una segunda o tercera instancia no te van a entregar tus placas, por lo tanto vas a circular con placas viejas y a fin de cuentas hay que esperar a que salgan luego en la redada de multas con los támaros, porque no traes las placas actuales cuando no pasaste y ya pagaste, pero si tu vehículo no pasó, las placas no te las van a entregar, por eso estamos pidiendo que primero sea el emplacamiento, que este año se haga para que sea más sólido porque lo único seguro que hay es que va a haber multas”, indicó Efrén Valdivia, uno de los manifestantes.

Y agregó que él en lo particular ya vivió la forma ilógica en que hacen las pruebas en los centros de verificación, pues por cosas que no son mecánicas, pueden reprobarse a los carros, esto significaría que por cosas que no tienen nada que ver con el medioambiente, los carros en Jalisco dejarían de circular: “Mira, yo metí un vehículo Mazda 2016, y veo como fuera de lógica que por una llanta no haya pasado, el vehículo está como nuevo y tuve que ir a comprar una llanta para que pasara en una segunda visita, hay muchas cosas ilógicas que no afectan en nada al medioambiente, el caso de las llantas, un cristal roto, una calavera rota, aunque vayas y pagues a Hacienda tu 3×1”.

Por ello, el llamado al gobernador Pablo Lemus Navarro fue claro, que se otorguen las placas a las personas antes de que concluya el año, sin importar si sus coches pasaron o no la prueba de la verificación controlada.