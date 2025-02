Verónica Delgadillo Deja a Policías sin Seguro de Vida

Morena: Es “Austericidio”

De Tajo Eliminaron los Seguros de Vida de Alrededor de 11 mil Trabajadores del Ayuntamiento, Donde se Incluye a los Tres mil Policías Municipales

Por Rafael Hernández Guízar

En Guadalajara dejaron sin seguro de vida a los policías municipales y a empleados de la administración pública, denunció ayer la fracción edilicia de Morena.

Juan Alberto Salinas, el coordinador de los regidores de Morena, señaló en rueda de prensa que hay un “austericidio” por pate de la hoy presidenta municipal Verónica Delgadillo, ya que de tajo se eliminaron los seguros de vida de alrededor de 11 mil trabajadores del ayuntamiento, donde se incluye a los tres mil policías municipales.

Lamentó que, con esto, la actual administración emecista busca un ahorro de 70 millones de pesos de los 130 destinados a dichas pólizas, sustituyéndolas por un pago único directo en caso de fallecimiento.

Agregó que en la Comisión de Gobernación del ayuntamiento tapatío, el argumento de fondo de la administración es que el nuevo esquema de pago único en caso de fallecimiento, “beneficiaría más a los trabajadores de seguridad pública, ya que, en teoría, sus familias podrían recibir hasta dos millones de pesos en caso de fallecimiento”.

Por ello, advirtió sobre el riesgo de que el ayuntamiento incumpla con estos pagos, tal como ha ocurrido con una enorme cantidad de laudos pendientes.

“Podrán dar fe de lo que voy a mencionar, cuando se hizo el planteamiento de este esquema, se dijo que era mejor para el trabajador porque el ayuntamiento se haría cargo de las prestaciones de manera directa, ya que los seguros son muy malos. Eso se señaló en la Comisión de Gobernación, pero aquí invito a una reflexión, ¿de verdad este es un ayuntamiento que se hace cargo de sus obligaciones?, basta ver la cantidad de laudos laborales que no han sido cubiertos. Eso nos hace ver que estamos ante un grave riesgo para cualquiera de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Guadalajara”.

Juan Alberto Salinas aclaró también que la propuesta de la presidenta Verónica Delgadillo se centra solo en los policías municipales, lo que deja de lado a los demás empleados quienes también enfrentan altos riesgos, tales como el personal de Protección Civil.

“Viene el temporal de incendios, viene el temporal de lluvias, y quienes están en primera línea de atención no están siendo considerados para un trato preferencial acorde al riesgo de su labor. Si la intención del ayuntamiento es cuidar a quienes nos cuidan, entonces también debería desempolvar las iniciativas que presentamos desde Morena para mejorar el salario de los policías, pero no, lo que hicieron fue congelar sus prestaciones, esto no es ahorro, es austericidio”.

Irregularidades en Emisión de Licencias

La regidora morenista de Guadalajara Mariana Fernández alertó de malos manejos en la administración municipal para otorgar de forma “irregular” licencias de operación para giros restringidos.

Mariana Fernández indicó que la Comisión de Giros Restringidos, la que está encargada de autorizar establecimientos de venta de alcohol, lleva ya cinco meses sin sesionar para resolver expedientes.

Y aseguró que esto ha generado incertidumbre sobre las aperturas de nuevos negocios, ya que, en teoría, no podrían operar sin autorización, sin embargo, existen indicios de que el gobierno municipal ha recurrido a licencias provisionales de manera irregular.

“Nos preocupa el oscurantismo del ayuntamiento. No sabemos cuántos giros han abierto con licencias provisionales ni si cumplen con la legalidad, ¿de verdad en cinco meses no se ha abierto ningún bar, tienda de conveniencia o restaurante en Guadalajara? Seguramente sí, pero sin supervisión adecuada, lo que se presta a corrupción”, finalizó.