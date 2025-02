Alberto Esquer Condiciona Obras

Sólo a Gobiernos de la Mega Alianza de Morena

Exige a Alcaldes Pagar el 50% del Costo del Programa “Listo Jalisco”. Si no dan el Dinero Directamente al Gobierno de Pablo Lemus, no Habrá Inversión Estatal en sus Municipios, Acusa la Presidenta Estatal de Morena, Erika Pérez

Por Rafael Hernández Guízar

Alberto Esquer, el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco, arremete contra los alcaldes que forman parte de la Mega Alianza Sigamos Haciendo Historia con amagues para negar obra pública a sus municipios, acusó ayer la presidenta de Morena en el estado, Erika Pérez García.

La presidenta morenista en Jalisco asegura que para que los municipios gobernados por los partidos de la alianza, Morena, Hagamos, Futuro, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, reciban obra pública del estado, deben pagar –por exigencia del emecista Alberto Esquer- el 50 por ciento del Programa “Listo Jalisco”, que entrega uniformes, mochilas y útiles escolares a los estudiantes de educación básica de los 125 municipios de Jalisco.

De no entregar el dinero directamente al estado, dijo Pérez García, para que ellos hagan las licitaciones y decidan con qué proveedores se van a comprar materiales y las obras mismas, no habrá inversión estatal.

“Si aportaban, pero no era el 50, y hoy se les está pidiendo el 50 por ciento, pero cuando van y hablan con los alcaldes de la mega alianza, les están decido que tienen que hacerlo, les guste o no, tengan o no tengan recurso y si ellos no pueden, pues no va a haber obras para sus municipios, eso nos comentan que es directamente del jefe de gabinete”, acusó Pérez García.

Agregó que es inaudito, pues esto sólo se hace con los alcaldes que son parte de dicha alianza, es decir, que ni a los que son del PRI, del PAN o del partido Movimiento Ciudadano –en el poder en el estado- se les están condicionando las obras públicas.

De tal manera, los municipios con menos presupuesto se quedarían sin obra pública si no pueden cubrir las cantidades que se les exigen por el señalado Alberto Esquer.

“A los compañeros y compañeras presidentes y presidentas municipales que les han estado condicionando el tema, hoy salió la convocatoria donde dice que es obligatorio para los municipios aportar el 50 por ciento (del Programa Listo Jalisco), pero sabemos de las prácticas añejas y no es algo nuevo, se les ha estado diciendo que deben de alinearse y si no es así, no se les va a ayudar en obas a los presidentes municipales, lo más preocupante de esto es, si vas a participar y no va a llegar el recurso, se va a tomar, y nosotros vamos a hacer las licitaciones y vamos a ver dónde compramos con los proveedores, el programa Listo Jalisco es obligatorio, pero con los amigos y se les condiciona de que si no lo hacen no les van a ayudar”, agregó la líder morenista.

Erika Pérez destacó que todo esto está siendo investigado y anunció que no tardarán en presentar las denuncias correspondientes en caso de que se presuma la comisión de algún abuso de autoridad.