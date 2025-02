Casas Rosas Ofrecen sin Costo Asesoría Legal, Orientación Psicológica y Resguardo a las Mujeres

Hay Siete en el Estado

Brindan sin costo servicios como asesoría legal, orientación psicológica, trabajo social y acompañamiento a todas las mujeres que lo requieran.

Funcionan en los municipios de Aguascalientes, Tepezalá, Calvillo, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Rincón de Romos.

Para más información, comunicarse al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a los teléfonos 449 918 25 50 y 449 910 21 28.

Las Casas Rosas son lugares donde se brindan, de forma gratuita, algunos servicios como asesoría legal, orientación psicológica, trabajo social, enfermería, resguardo y acompañamiento a todas las mujeres que lo requieran; quienes se encuentren en una situación de riesgo, pueden acudir a cualquiera de los siete espacios de este tipo que funcionan en la ciudad capital y en varios municipios del estado.

A iniciativa de la gobernadora Tere Jiménez, se impulsó este proyecto para defender los derechos de las mujeres y salvaguardar su integridad; actualmente existe una Casa Rosa en los municipios de Aguascalientes, Tepezalá, Calvillo, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga, Jesús María y Rincón de Romos; en la ciudad capital abre de las 8:00 a las 20:00 horas y en los otros municipios de las 9:00 a las 15:00 horas, sin embargo todas cuentan con una línea telefónica que brinda atención 24/7.

En Aguascalientes, la Casa Rosa se ubica en la calle Nieto No. 815, fraccionamiento Modelo, teléfono 449 918 25 50 y línea de atención las 24 horas en el 449 193 1505; en Tepezalá se localiza en la calle Adolfo López Mateos No. 301 “A”, colonia San Rafael, teléfono 465 110 25 40 y línea de atención las 24 horas en el 449 252 82 46.

La Casa Rosa del municipio de Calvillo se encuentra en la calle Libertad No. 205, colonia Centro, con teléfono 495 956 09 92 y línea de atención las 24 horas en el 449 273 56 48; en San Francisco de los Romo está en la Av. Cristóbal Colón No. 305, fraccionamiento Panamericano, y su teléfono es 465 110 26 48 y el 449 183 40 82 con atención las 24 horas del día.

En Pabellón de Arteaga, este espacio se localiza en la calle Filomeno Mata No. 3, Zona Centro, con atención las 24 horas en el teléfono 449 193 14 36; en Jesús María se ubica en la calle Francisco Javier Mina No. 113, Zona Centro y su línea telefónica de 24 horas es el 449 183 20 12; mientras que en Rincón de Romos, la Casa Rosa está en la calle Libertad, No. 311, Zona Centro y su teléfono es 465 851 45 07 y el 449 183 45 63 con atención las 24 horas del día.

De igual forma, las mujeres que requieran ayuda pueden comunicarse al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a los teléfonos 449 918 25 50 y 449 910 21 28.