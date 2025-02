Urgen Aprobar Reforma al Poder Judicial

Ante Elecciones de Junio Para Renovar Jueces y Magistrados

Jalisco es “Quizá uno de los Estados Donde más Urge una Reforma que Garantice el Acceso a la Justicia”, Critica el Legislador Alejandro Puerto

Por Rafael Hernández Guízar

Es urgente que en Jalisco se apruebe ya la reforma al Poder Judicial para elegir por la vía del voto a jueces y magistrados locales, aseguró el diputado sin partido, Alejandro Puerto.

El diputado que renunció a la bancada del partido Morena, destacó que deben hacerse las modificaciones en el Congreso del Estado cuanto antes, para que se dé paso a las elecciones el próximo mes de junio para renovar los cargos de jueces y magistrados, similar a lo que pasará a escala federal.

“Ya vamos tarde aquí en Jalisco para hacer las modificaciones y traerlas aquí al estado, donde quizá es uno de los estados donde más urge una reforma que garantice el acceso a la justicia para todas las personas. Es mejor que vote la gente, porque eso va a dar la oportunidad de que ya no sean ni empresarios ni los poderes fácticos los que controlen la justicia, porque son como las monarquías, no les gusta tener contrapesos ni nadie que los revise, va a haber jueces y magistrados accesibles”, destacó el legislador.

Agregó que el Poder Judicial tiene una pésima reputación entre la ciudadanía debido a que no se ha podido “democratizar”, así como al hecho de que las plazas laborales se han pasado entre familiares: “Lo que le ha costado su reputación al Poder Judicial es que se van heredado los cargos, que se van creando redes de interés, y llevar la elección de jueces y magistrados, nos va a llevar a que lleguen los más capaces y los que convenzan a la gente de cuál es su ideal de justicia”.

Contra Reelección

En otro orden de ideas, el diputado Alejandro Puerto destacó que es igualmente urgente que en Jalisco haya una vigilancia estricta respecto al nepotismo y, sobre todo, a la reelección: Que no se puedan reelegir ni los diputados ni los presidentes municipales como actualmente lo permite la ley.

“La reforma contra el nepotismo y contra la reelección creo que debería de estar vigente desde el 2027, porque después ya nadie garantiza que se pueda ejercer de manera legítima, es muy delicado porque incluso hay gobernadores, senadores, diputados, que contratan a sus esposas y a sus hijos, y tenemos que cuidar ese camino para que llegue la gente que está comprometida con una causa y que representan cosas de verdad y no intereses de familias, y que no haya reelección, porque la reelección no es sinónimo de democracia, muchas veces es sinónimo de patrimonialismo como lo podemos ver en Zapopan o lo pudimos ver en Guadalajara, que se reeligió y ya hay un control patrimonial de la administración pública”, criticó el diputado.

Asimismo, Puerto indicó que debe quedar en claro que en Jalisco el poder es sólo por determinado tiempo y no un patrimonio que pueden ostentar durante generaciones determinadas familias: “Lo que necesitamos que los gobernantes entiendan es que el poder es temporal, y que lo que de verdad hace democrático a este país es estar consultando constantemente a la gente”.