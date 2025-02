Exigen a Diputados Legislar Sobre Derecho a la Identidad de Género

Defensores de Derechos de “Infancias Trans” Protestaron en el Congreso

Piden al Legislativo Acatar Resolución de la SCJN Para que Sean Reconocidas las Infancias Transexuales

Por Rafael Hernández Guízar

Un grupo de integrantes de la comunidad homosexual en Guadalajara se manifestó ayer en el Congreso de Jalisco, exigieron a los diputados locales que reconozcan la “identidad de género” de las denominadas “infancias trans”.

Ayer por la mañana exigieron que el Congreso acate una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sean reconocidas las infancias transexuales, incluso adujeron que desde el Legislativo local hay un desacato por parte de los diputados pese al principio de interés superior de la niñez.

Ángel Pimentel, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado, dijo que lejos de acatar la resolución de la Corte, en el Congreso del Estado se ha tratado de que esto se someta a consulta pública: “(Dijeron) que no se podía hacer una consulta dentro del Congreso del Estado, que porque no se podía someter a votación o al escrutinio público, y las iniciativas están presentadas con dos o tres días de diferencia a que se presentó la del grupo parlamentario de Hagamos; la sentencia de la corte desde el 11 de septiembre del 2023 que ya lleva un mes en desacato, va a pasar lo mismo que con el matrimonio igualitario, que tuvieron que pasar 11 años para que acataran eso, y lo que no queremos quienes estamos a favor de las infancias trans es que pasen siete años para que se legisle”.

Agregó muy molesto, que tardaron siete años en poder casarse las personas del mismo sexo en Jalisco, y que posiblemente pasarían otros siete años más antes de que se pueda cambiar el género de los niños en las actas de nacimiento para aquellos menores que crean que son del sexo opuesto al que nacieron.

“Yo entiendo que ya se está legislando, desde hace siete años que en ese entonces fue el gobernador quien se pronunció a favor de que las infancias trans fueran reconocidas, pero lo que queremos en este momento es que quede plasmado en la ley porque es lo que garantiza el pleno ejercicio de los derechos, y no se pueden poner creativos, porque las y los legisladores luego son muy creativos, y la sentencia es muy clara de los términos en cómo debe de hacerse ese cambio en la ley del registro civil (…) La preocupación de todos quienes estamos aquí presentes es que no se siga aplazando”, destacó Ángel Pimentel.

Agregó que hay apoyo de la fracción del partid Hagamos, el partido emanado de la Universidad de Guadalajara, así como de Alejandro Puerto, el diputado que renunció a Morena por no haber recibido la coordinación de los diputados de su partido, así como de las diputadas del partido Futuro: “Nos han dicho que sí va a pasar. Sí, ¿pero en cuánto tiempo, en siete años como pasó lo del matrimonio igualitario?”, finalizó.