Presenta PRI “Exigencias de Jalisco al País”

Respaldan a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Piden que los Tomen en Cuanta en la Decisiones Importantes del Estado y la Nación

Por José Rafael Hernández Guízar

La fracción priísta en el Congreso del Estado presentó ayer “las exigencias de Jalisco al país”.

Se trata de una lista de 10 exigencias entre las que destacan la creación de un zar antidrogas, frenar la violencia en el país, así como frenar los aumentos a los precios de las gasolinas, bajar estos, y evitar los proyectos millonarios que no abonan a la sociedad como la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

Laura Haro Rodríguez, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, indicó en rueda de prensa que debe de haber consensos entre los partidos políticos tanto en la entidad como a escala nacional y dio su apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para hacer frente a las amenazas que haga el gobierno de los Estados Unidos, pero advirtió que desde Jalisco se hacen exigencias para que los cambios sean de fondo y no reaccionarios ante amenazas de otro país.

“Queremos que la gasolina cueste 10 pesos. En plena campaña Morena prometió la gasolina a 10 pesos, y dijo Morena en plena campaña que era increíble que costara tan cara, uno va a gasolineras de Pemex en Estados Unidos y cuesta 14 pesos, dónde están las promesas de que primero los pobres. Queremos que los legisladores del oficialismo eliminen el IEPS y todos los impuestos sobre las gasolinas que es casi el 50 por ciento. Que se consolide la figura del zar antidrogas porque si no, sólo están haciéndose guajes, porque tuvo que venir una amenaza de Donald Trump para que mandara Morena a la fuerza armada de la Guardia Nacional a la frontera, que no se hagan patos, poco se tiene que celebrar, no andar como focas aplaudidoras”.

Asimismo, la presidenta del tricolor jalisciense indicó que no es cosa menor que desde Jalisco se hagan estas exigencias, pues aclaró que lo que se haga en el centro del país impacta directamente en cada estado y municipio de la república.

“Lo que se decide de manera arbitraria en palacio nacional, impacta directamente de manera negativa en la vida de quienes habitamos en Jalisco y esta es nuestra obligación, que resuene y que haya un gran eco (…) Todo el respeto para la soberanía nacional, claro que sí, pero para conseguir acuerdos se necesita de todos, no sólo de una camarilla que atiende órdenes, no podemos permitir que ningún otro país dicte la política interior, pero esto también muestra la descomposición que los gobiernos de Morena ha tenido para que haya tantos territorios tomados por la delincuencia organizada”, finalizó Laura Haro.