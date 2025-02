Piden no Criminalizar a Hombres con Ley Vicaria

Exigen a Legisladores Escuchar a Expertos Ante Reforma

Por José Rafael Hernández Guízar

Integrantes del Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad exigen que no se criminalice a los hombres en Jalisco con la denominada “Ley Vicaria”.

Ante el anuncio de llevarse a cabo foros en la actual legislatura para volver a discutir la Ley Vicaria en el Congreso del Estado de Jalisco, la que ha sido impulsada por la diputada de Morena Candelaria Ochoa, y así modificar la aprobada por la anterior legislatura, integrantes del colectivo señalaron que deben escucharse diversas voces y evitar así criminalizar sólo a los hombres.

Saharet Alicia Mendoza Martínez, representante y fundadora del Colectivo, dijo que con el cambio de legislatura en Jalisco pretenden de nuevo modificar la ley sin atender la opinión de verdaderos especialistas.

“No se trata de corregir, se trata de que no se legisle esta falacia vicaria porque aquí en Jalisco ya tienen lo que es penalización por alienación parental, donde la única víctima es el menor y pueden sancionar tanto al padre como a la madre que ejerza ese tipo de manipulación. Decimos que se trata de una falacia vicaria porque es el plagio de la alienación parental y deberían no aprobar esta iniciativa de ley, ya tienen la de interpósita persona, con esa ley pueden sancionar a cualquier persona, aunque ellos le puedan poner el agravante que quieran en contra del varón, pero al menos es aplicable para cualquier persona, ya tienen las leyes nada más háganlas valer y no construyan un atroz jurídico con lo que quienes realmente salen perdiendo, son los menores”, criticó la mujer.

Agregó que en Jalisco, por ejemplo, hacen uso erróneo de las fichas de búsqueda, en casos de menores que no están desaparecidos, sino con alguno de sus padres.

“Aquí tenemos que reconocer que la única diputada que ha escuchado, incluso los testimonios, es la diputada Celenia Contreras, quien se comprometió con nosotros, porque los demás diputados se pasaron la papa caliente y resulta que no hay nadie aquí trabajando en el Congreso, nos enviaron con sus asesores; nos estaban tratando con la punta del pie los de seguridad y la única que dijo, pasen estoy para servirles, fue Celenia Contreras y es de agradecerle eso”.

Exigió que sus posicionamientos sean tomados en cuenta por diputados, magistrados y autoridades de fiscalía, que no están cumpliendo con garantizar el interés superior de la niñez en Jalisco.