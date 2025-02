Jardín Botánico de Guadalajara, en Decadencia

Sin Apoyo de Autoridades Municipales

Por Rafael Hernández Guízar

Lleno de basura y sin apoyo de las autoridades municipales, el jardín botánico de Guadalajara está en decadencia.

Se trata de uno de los puntos con más abandono de la actual administración, sitio en donde hay una gran cantidad de basura y por más que los vecinos han solicitado la intervención de la administración a cargo de Verónica Delgadillo, la respuesta ha sido siempre la misma: Ninguna.

“Nosotros lo que necesitamos es que haya un compromiso por parte de las autoridades, que en verdad hagan algo y se comprometan porque sí pasa la patrulla, no voy a decir que no, pero no hay continuidad, no hacen nada porque no haya indigentes, no hacen nada porque no haya los problemas que tenemos, que son pues que no hay ni luz, cae el Sol y así se queda oscuro porque no sirven las lámparas”, lamentó uno de los vecinos entrevistados por Página 24.

Y es que se ha solicitado al ayuntamiento que haya acciones concretas: Alumbrado público, seguridad y recolección eficiente de basura, sin embargo, no hay respuesta.

Por ello, vecinos y comerciantes de la zona exigieron a su alcaldesa que atienda este parque que se encuentra justo frente al Hospital Civil de Guadalajara.