Por Incumplimiento de Pago de la Sict Anuncian Marcha

Comunidad Indígena de Mezquitán Exige Cumplimiento

“Ya Cumplimos 21 Años de Esto (Expropiación de Tierras) y Necesitamos que se Cumpla con los Acuerdos”

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de la comunidad Indígena de Mezquitán se manifestarán por los incumplimientos del gobierno federal para que les paguen sus tierras expropiadas.

Saúl Rodríguez Barajas, presidente de la comunidad, indicó en entrevista con Página 24 que al llegar 21 años de que vieron la expropiación de sus tierras para la construcción de la carretera a Saltillo, están a la espera de que se les pague, pero no dejarán pasar el tiempo sin tomar acciones.

“La idea es hacer una manifestación el 3 de marzo, porque cumplimos años de estar con este asunto, vamos a convocar aquí en la carretera, en la misma de Alcalde, hasta la casa comunal, es algo que vamos a hacer para que vean que seguimos en esto, es por el tiempo que ha pasado, ya cumplimos 21 años de esto y necesitamos que se cumpla con los acuerdos”, explicó Rodríguez Barajas.

Agregó que hay acuerdos entre ellos y la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Transporte (Sict) del gobierno federal, pero no por ello bajarán la guardia: “El asunto de la carretera va avanzando, están juntando los requisitos que se piden para hacer un nuevo avalúo, nosotros todavía no sabemos cuándo van a hacer el avalúo para poder saber en cuánto nos van a pagar. No nos han dado fecha ni nada, esperamos que en los próximos días avancen las cosas, porque nos habían dicho que hasta marzo habría noticias, esperamos que sea algo favorable para nosotros”.

Y siguió: “El juez a nosotros no nos dice nada, esperamos que la Secretaría cumpla y ya, es lo que estamos esperando, de eso se está encargando el abogado (…) hasta ahorita creemos que las cosas van bien. Esperamos que sea pronto y que no pase más tiempo”.

Tras un fallo de un juzgado federal, esperan que el gobierno de la República ahora sí les cumpla y les paguen por sus tierras el dinero que cuestan las mismas al momento, ya que hace 21 años les fueron despojadas para la construcción de una carretera sin que se les haya dado ni un solo centavo.