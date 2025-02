Benefician a Desarrolladores que Patrocinan Campañas de MC

En Guadalajara Aprobaron la “Tala Irregular de 29 Árboles” en Lomas del Country, Acusan Regidores de Morena

Por Rafael Hernández Guízar

Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron la tala inmoderada de árboles en la ciudad para favorecer la construcción de torres de departamentos, se pronunciaron también en contra de los cambios de uso de suelo.

Ayer en rueda de prensa, los ediles morenistas resaltaron hay “una serie de irregularidades” en la autorización del derribo de 29 árboles en la colonia Lomas del Country, así como en la aprobación de un cambio de uso de suelo en otra zona del Country Club, lo que permitirá la construcción de desarrollos inmobiliarios verticales y comerciales, es decir, más departamentos y locales comerciales en una zona en donde la normativa lo impide.

Al respecto, la regidora Teresa Naranjo explicó que el proyecto contemplaba la tala de 31 árboles, pero tras una revisión, se decidió conservar únicamente dos de ellos: “El argumento de la autoridad es que se trata de un derribo con compensación de biomasa, lo cual significa que los desarrolladores pagan una cuota económica por la tala, pero esto no compensa la pérdida ambiental”.

El desarrollo llamado Caena Country Club, es promovido por la empresa Invert Country, y obtuvo la aprobación del comité de arbolado para el derribo, lo que significa que la decisión ya es definitiva; de acuerdo con la regidora morenista, la compensación por la tala ascendió a 312 mil 472 pesos, con precios que van desde dos mil 204 pesos hasta 43 mil 475 pesos por árbol, dependiendo de la especie.

Por su parte, el regidor Chema Martínez criticó la postura que ha asumido el ayuntamiento encabezado por la emecista Verónica Delgadillo, pero fue más allá y denunció que hay favoritismo hacia ciertos desarrolladores.

“A la ciudadanía se le multa con más de 60 mil pesos si poda un árbol frente a su casa, pero a los empresarios de apellidos rimbombantes que patrocinan las campañas de Movimiento Ciudadano, se les autoriza en chinga sin importar la opinión de expertos”.

Cambios de uso de suelo

Los regidores de Morena denunciaron también irregularidades en un cambio de uso de suelo que se autorizó en la calle Mar Caspio 2131-2141, donde se autorizó la construcción de un desarrollo de departamentos con área comercial, algo que, según el regidor Juan Alberto Salinas, va en contra de los planes parciales de desarrollo.

“Se está duplicando la densidad autorizada en un espacio donde ni siquiera estaba permitido el uso comercial”.

Pero fue más allá y acusó que el jefe de gabinete, Bernardo Fernández La Bastida, “han estado cabildeando activamente para que el proyecto sea aprobado”.

“Esto no es desarrollo urbano, es negocio para unos cuantos. En Guadalajara no cabe el cártel inmobiliario, y en Morena no vamos a permitir que sigan depredando la ciudad”, agregó el regidor morenista.

Tras mostrar su descontento con lo aprobado por el ayuntamiento, los regidores morenistas dejaron en claro que estarán vigilantes de las acciones que se realicen por el cabildo y la administración pública y acusaron que, en Guadalajara, hay un modelo de ciudad a la medida de los empresarios y no de los ciudadanos.