PAN Rechaza “Tómbola” Para Elección de Jueces y Magistrados

“Es Imposible” Renovar Cargos Este año

“Bajo Ninguna Circunstancia el PAN va a Votar a Favor Nada que Tenga que ver con Insaculaciones, ni Sorteos, ni Rifas”

Por Rafael Hernández Guízar

El Partido Acción Nacional (PAN) rechazó la posibilidad de que en la elección del Poder Judicial de Jalisco se realice la denominada “tómbola” para insacular a los candidatos.

Claudia Murguía Torres, coordinadora de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, sentenció que simplemente no hay condiciones de que se haga elección de jueces y magistrados este año y menos aplicando las técnicas que se usaron a escala nacional, es decir, con sorteos y tómbolas: “Nosotros decimos que es imposible y sumamente riesgoso. El 15 de enero se anunció la fecha para que el Estado solicitara la concurrencia en el proceso; el Instituto Electoral no instala casillas, por lo que sería imposible que en un periodo de 120 días se garantice una elección informada, transparente y legal, no hay condiciones, es imposible”, dijo.

La diputada indicó que el hecho de que la elección en Jalisco cueste entre mil y mil 500 millones de pesos convertiría dicha elección en la más cara de la historia del estado.

Sin estar de acuerdo en que haya una elección, la diputada dijo que hay cosas que deberían de hacerse en caso de que sea inevitable la elección por cumplir con lo estipulado en la reforma.

“Lo que garantizaría que este disparate no ponga en riesgo, no ponga en un mayor estado de vulnerabilidad son, primero, la creación de tres comités de evaluación, que tengan la mayor fortaleza para que se garantice la profesionalización de quienes aspiren a ser jueces o magistrados en el estado de Jalisco (…) Bajo ninguna circunstancia el PAN va a votar a favor nada que tenga que ver con insaculaciones, ni sorteos ni rifas, bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que eso suceda como está sucediendo a nivel federal”.

Finalmente, Claudia Murguía indicó que deberán realizarse las elecciones de jueces de forma estatal, mientras que la de magistrados, por 10 demarcaciones electorales judiciales.