“Cada vez hay más y más Indigentes” Frente al Hospital Civil Viejo

Lamentan Vecinos y Visitantes del Nosocomio

“¿Por qué los del Ayuntamiento no Hacen Algo por Esta Zona”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron la enorme cantidad de indigentes que viven en los alrededores del Hospital Civil Viejo de Guadalajara.

Dicen que en el Jardín Botánico, que se encuentra sobre la calle Hospital frente al Hospital Civil, hay una enorme cantidad de indigentes viven ahí y hacen sus necesidades fisiológicas, ocasionando que la gente ya no pueda disfrutar de dicho espacio.

“Yo tengo una paciente aquí en el Hospital Civil, y pues salí porque quería distraerme un poco, y qué es con lo que me encontré, con que estaba lleno de indigentes, que no había ni donde sentarse porque ya las bancas que hay están tomadas por ellos, no se puede uno sentar porque están acostados y otras bancas hasta tenían excremento, entonces yo no sé por qué los del ayuntamiento no hacen algo por esta zona”, dijo una mujer que prefirió permanecer en el anonimato.

Tras conocer de esto, acudimos a la zona para constatar el dicho de la mujer que lamentó que suceda esto, y que por más que los vecinos y usuarios del sitio le han tratado de dar aviso a las autoridades, no hay quien haga algo por cambiarlo.

“Me puse a platicar de esto con la señora de la tienda que está por allá, y pues me dijo que así está siempre, que por más que han metido escritos en el ayuntamiento y por más que le han dicho a los de la policía, pues no hay cambios, es más, que cada vez hay más y más indigentes”, agregó.