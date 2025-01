Futuro Condena Contaminación en Lago de Chapala

Por Rafael Hernández Guízar

La diputada local Tonantzin Cárdenas del partido Futuro condenó la contaminación del Lago de Chapala. Resaltó que se debe de trabajar por el saneamiento del mismo, esto, luego de los señalamientos que se han dado en redes sociales y medios de comunicación sobre la grave contaminación que sufre el lago en el municipio de Jocotepec.

Dijo que, antes de pensar en echarle la culpa al ayuntamiento, se debe de pensar en si este tiene o no la capacidad económica para actuar: “De entrada, estamos en contra de cualquier cosa que tenga que ver con que el medio ambiente se vea lacerado por cualquier ente de gobierno, eso es algo que yo personalmente reprocharé y si el compañero tiene alguna responsabilidad pues creo que habría que atenderlo, pero creo que es importante decir que los municipios se han visto rebasados por un tema de cooptación de presupuestos, de un manejo desde el gobierno del estado en temas presupuestales, creo que hay un acompañamiento que hay que hacer respecto a las responsabilidades que tiene que hacer el municipio, el presupuesto es sólo un tema, pero todas las dependencias, por ejemplo”.

Agregó que ella misma es partidaria de que se respete el medioambiente, pero también insistió en la necesidad de que haya dinero presupuestado para el cuidado del mismo, y el apoyo para los municipios, ya que en muchos de los casos los ayuntamientos son incapaces de llevar a cabo programas para tales fines.

“Si hay un delito ambiental debe de hacerse algo, mientras no sancionemos cualquier atentado ambiental, es una lucha que no vamos a terminar jamás, y me acabo de suscribir en términos de defensa de la vida, y personalmente mi opinión es que, si hay un delito, que se castigue”, finalizó.