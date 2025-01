Lomelí Critica a “Francotiradores de Sillón” de Morena

Asegura que no Dejará de Asistir a Reuniones con Érika Pérez

El Senador los Invitó a Sumarse a los Recorridos de Afiliación de Morena y que Dejen de Lado la Apatía y la Envidia y Trabajen por el Bien del Movimiento

Por Rafael Hernández Guízar

Carlos Lomelí Bolaños, senador de Morena por Jalisco, y presidente del Conejo Estatal del partido, advirtió que no se deslindará de la presidenta morenista Érika Pérez.

Indicó categóricamente que no permitirá que, por comentarios envidiosos de algunos de los integrantes del partido en la entidad, se deje de atender a la militancia en la gira de afiliación masiva que realiza Érika Pérez García, la presidenta de Morena Jalisco, destacó que él como presidente del Consejo Estatal debe acompañarla por los recorridos, puesto que es su deber partidista y obligación de cuerdo a los lineamientos de Morena.

“Cómo nos vamos a deslindar; sí he leído los trascendidos y pareciera que les molesta que el presidente del Consejo y senador de Jalisco acompañe a esta gira 2025 a reforzar el cariño de nuestra militancia, es imposible que no pueda yo acompañar a la presidenta del partido, porque es una responsabilidad que nos marca los estatutos como presidente del Consejo. Yo invito a todas las pregonas que hacen este señalamiento desde la tranquilidad de su sillón y que nunca los he visto repartir un periódico o tocar una puerta, a que nuestros militantes ahí están”.

Pero fue más allá y aseveró que en lugar de ser “francotiradores de sillón”, los que están en contra de que él como senador acompañe a la presidenta del partido de gira por el estado para afiliar ciudadanos a Morena, vayan a los recorridos y dejen de lado la apatía y la envidia, y trabajen por el bien del movimiento.

“Que no seamos legisladores de escritorio sino de territorio y que, en lugar de estar financiando notas, trascendidos de que deje sola a la presidenta, cómo la voy a dejar sola si soy presidente del Consejo, no podemos permitir que las envidias y la holgazanería, la falta de principios en este partido nos divida, al contrario, los invito yo a que vayamos a estos recorridos, a que dejen de ser francotiradores desde la comodidad de su sillón”.

Carlos Lomelí indicó que la base del partido debe de atenderse y que, por ello, es necesario que se dejen de lado las diferencias entre las diferentes expresiones morenistas; en este sentido, resaltó la necesidad de que haya unidad y que los mejores perfiles sean apoyados de cara al próximo proceso electoral, pero también exhortó a todos los funcionarios que pertenecen a Morena a que trabajen bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar.