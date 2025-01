Violan Derechos Laborales en DIF Guadalajara

Sindicato: Impiden Aumentos Salariales

Alcaldesa Verónica Delgadillo se Niega a Entablar Diálogo, Acusan

Por Rafael Hernández Guízar

Por violaciones en sus derechos laborales, trabajadores del DIF Guadalajara se manifestaron ayer en la presidencia municipal tapatía.

Martha Elia Naranjo Sánchez, la secretaria general del Sindicato Democrático de Trabajadores de los Sistemas DIF, dijo que ya están cansados de que no quieran permitir los aumentos salariales que por ley les corresponde, pero además, por constantes suplantaciones de funciones que se dan por el desorden con que se trabaja dentro de la dependencia.

“Lamentablemente, estamos queriendo hacernos escuchar, alzar la voz por nuestros derechos laborales, nuestros derechos humanos, por el buen trato, porque se respeten en tiempo y forma las cosas, todo lo que está clausurado, en una herramienta jurídica que se llama contrato colectivo de trabajo, y también por la revisión salarial y contractual que no tenemos desde hace cinco años”, explicó Naranjo Sánchez.

Y agregó: “Ahorita, solamente bajó el licenciado Carlos, de Participación Ciudadana, nos hizo una propuesta que se puso a consenso de los agremiados y no se aprobó, mandamos una contrapropuesta y vamos al Congreso a buscar el apoyo de los diputados, esto va a ser tan sencillo o tan complejo como ellos quieran y me refiero a las autoridades del DIF Guadalajara, porque esto es relativamente sin complejidad, como pues respetando el contrato colectivo de trabajo; si ellos lo hicieran no estaríamos aquí, porque legalmente ellos no han querido hacer nada bien, creo que todos los prejuicios que se han dado contra los trabajadores y hablamos de la prepotencia, de la ignorancia, porque a contentillo e intereses de todo tipo han acatado, y estamos cansados”.

Categóricamente, indicó que lo que desean es trabajar y que haya respeto a sus derechos, a sus funciones, y a los usuarios del mismo DIF: “Queremos trabajar, pero queremos trabajar bien, no queremos ser sus lacayos”.

Y es que por más que han tratado los dirigentes de los trabajadores de tener acercamiento con la alcaldesa y la presidenta del DIF, la respuesta ha sido negativa, sólo represiones y reprimendas a los mismos empleados del DIF Guadalajara.

“Hemos estado buscando una mesa de diálogo con la alcaldesa, pero nada, hemos buscado audiencia con la directora del DIF Guadalajara, la esposa del senador Clemente Castañeda, y no nos han dado atención, con Verónica Gutiérrez, se me hace sumamente triste que siendo una dependencia en donde somos casi puras mujeres, somos reprimidas”.

Por ello, aclarar que, si no hay respuesta inmediata, las manifestaciones seguirán y subirán de tono.