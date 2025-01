“Morena Está Deshecho Internamente”

“No hay Organización Municipal ni Seccionales”

El Morenista Jaime Hernández Critica a Líder Estatal del PArtido: “Me Parece que Érika Pérez Debe de Ponerse a Trabajar más que a dar Ruedas de Prensa”

Por Rafael Hernández Guízar

Los señalamientos directos y pleitos entre morenitas han generado muchas fracturas al interior del partido, destacó ayer Jaime Hernández, activista y militante del partido.

El también integrante de la Coordinadora 28 de Mayo, indicó en entrevista con Página 24 que es aberrante que haya señalamientos entre morenistas, ya que eso ha traído muchas fracturas al interior de Morena, y más ahora con los casos de violencia política que ha denunciado la diputada Brenda Carrera en contra del coordinador de los diputados en el Congreso, Migue de la Rosa, y el senador Carlos Lomelí Bolaños.

“Es muy desafortunado que la presidenta del partido Érika Pérez, esté utilizando la estructura institucional del partido para agredir, cuestionar y denostar a militantes del partido, sean simples militantes o sean diputados. Segundo, me parece inadecuado que con ella participen otros cuadros del partido como Miguel de la Rosa, que no tiene nada que hacer ahí, ni tampoco Carlos Lomelí, no tiene nada que hacer ahí, él es senador y su papel es otro, no deben de estar dando ruedas de prensa para denostar militantes”.

Jaime Hernández destacó que ese caso en específico ha sido muy peculiar, pues hasta la presidente del partido en Jalisco, Érika Pérez, ha sido señalada de participar en una campaña de desprestigio en contra de la diputada local Brenda Carrera que se negó a votar como le ordenaron y no como a ella le pareció adecuado; dijo que más allá de la guerra de descalificaciones, lo que debe de prevalecer es la congruencia y las decisiones que se tomen en los tribunales y la Comisión de Honor y Justicia de Morena a escala nacional, donde se discute ya el tema: “Los que van a decidir si se dicen mentiras o no son los tribunales y la Comisión Nacional de Honor y Justicia, porque hasta donde sé, la diputada está en todo su derecho de defenderse si siente que se le denigran como mujer o como militante, si alguien la ofrende, ella está en su derecho, si es verdad o no, serán los tribunales, Miguel de la Rosa puede decir lo que quiera, él está señalado y deberá de responder ante las instancias. Lomelí es un personaje cada vez más interesante, él se autogestiona mucho, me parece que la política es más que la opinión de una sola persona, yo creo que la política es muy compleja y donde lo que uno cree ahorita no es lo mismo mañana, Carlos Lomelí puede decir que es el rey del partido, pero no es más que un actor más, no lo veo siendo determinante”.

Finalmente, fue tajante en el caso de la presidente del partido en Jalisco, Érika Pérez, pues indicó que ella debería de fomentar la unidad, ya que Morena se encuentra fragmentado: “Érika Pérez, pues hay que recordar que está de presidente interino, porque está sustituyendo a la que fue electa y no va a ir más allá (…) Me parece que hay que recordar que el partido está deshecho internamente, no hay organización ni municipal, ni seccionales, por ello, me parece que Érika Pérez debe de ponerse más a trabajar más que a dar ruedas de prensa”, finalizó.