Desoyen a Luisa María Alcalde en Bancada de Morena

Asegura la Legisladora Brenda Carrera

Dice que la Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena le Ordenó al Coordinador de sus Diputados en el Congreso Local, Miguel de la Rosa, que Deje las Rencillas y que Sume a Todos los que Ganaron con la “mega alianza Sigamos Haciendo Historia”

Por Rafael Hernández Guízar

Persiste la violencia política dentro de Morena Jalisco, denunció ayer la diputada local Brenda Carrera, quien adelantó que el comité Nacional de su partido ya ordenó que haya paz.

Y es que la diputada fue vetada del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado por sus compañeros por no votar en contra de la renegociación de la deuda pública de Jalisco, incluso, la presidente del partido en la entidad, Érika Pérez, anunció públicamente que buscaría su expulsión debido a que “no se alineó” con la orden de que votara en contra.

Sin embargo, la presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, le ordenó al coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel de la Rosa, que deje las rencillas y que sume a la diputada Brenda Carrera y no sólo a ella, sino a todos los que ganaron en las pasadas elecciones a través de la “mega alianza Sigamos Haciendo Historia” que incluye a los diputados de Futuro, Hagamos y al Partido del Trabajo (PT), según dijo ayer la misma Brenda Carrera, pero han tenido oídos sordos.

“Antes de salir de vacaciones, la presidenta de lo nacional, Luisa María Alcalde, tuvo una videollamada con mis compañeros y compañeras a través de WhatsApp y yo no fui requerida porque a mí me sacaron de los grupos, sacaron a mi gente, Miguel de la Rosa; yo no he sido ni requerida para la previa (reunión previa). A mis compañeros les mandaron mensaje diciendo que no me podían compartir información de la video llamada, y claro que también estoy cierta de lo que les dijeron a estos cimentadores, que no me voy de Morena, les dijo no sólo no se va Brenda, sino que hay que unir a nuestros compañeros, a Puerto, a las diputadas de Futuro, estamos para hacer una fuerza”, aseguró la morenista.

La legisladora local destacó que la orden de Luisa María Alcalde fue tajante para el coordinador de los morenistas en el Congreso de Jalisco, para que deje de cometer actos de violencia política en contra de ella y para que genere nexos con los diputados de los demás partidos aliados, así como respecto a quienes han desertado ya del partido, para que los reintegre.

Además, dijo también que lejos de esto, Miguel de la Rosa y el senador Carlos Lomelí Bolaños, la siguen violentando y que han instigado a la gente para que la ataquen tanto en persona como en redes sociales: “Mi vida ha cambiado desde que me violentaron. Me atacan en las colonias, en las redes sociales”.

Y siguió: “Tengo que hacer lo pertinente, como abogada y como activista, primero presentar las denuncias y vamos a estar en pláticas con la presidenta de lo nacional, porque quiero que pare esta violencia ya que ellos siguen violentándome política y socialmente, que ni siquiera como senador, o como presidenta del partido pueden hacer, no pueden sacar a nadie del partido. Yo lo que estoy pidiendo es lo legal, no podemos estar caminando bajo esa línea (…) que caiga el peso de la ley contra las personas violentadoras, tiene que haber una sanción porque no puede seguir la violencia en contra de hombres y mujeres, no sólo soy yo, tenemos que ser valientes y alzar la voz”.

Resaltó que ya presentó las denuncias correspondientes por violencia política en razón de género y que buscará a través de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que haya castigo contra Miguel de la Rosa, así como contra Carlos Lomelí y la presidente de su partido, Érika Pérez, debido al escarnio público al que la han sometido por no permitirle hacer su trabajo como diputada y querer que emita su voto en el Congreso en favor de intereses de grupo y no de la sociedad jalisciense.

Miguel de la Rosa niega jalón de oreja

Miguel de la Rosa, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Jalisco, negó que le hayan dado la instrucción de cesar en la violencia de género de la que lo acusan tras pelearse con la diputada de su partido, Brenda Carrera.

Ayer, el líder de la fracción de Morena aceptó que sí habló con la presidente nacional de su partido, Luisa María Alcalde, sin embargo señaló que ni han atacado a Brenda Carrera ni la han rezagado del grupo parlamentario, y que la líder de su partido no le tocó el tema como se ha señalado.

“Sí hubo una reunión virtual con la presidenta, se trataron varios temas, uno de ellos es que todos los temas del grupo parlamentario y del partido se tramiten por las vías internas del partido o del mismo grupo parlamentario, la exhortación de la presidenta es para que todas las situaciones que se estén viviendo, es para eso”, dijo.

-¿No les ordenaron no expulsarla?

-No. Lo que nos solicitó es que todo lo que queramos atender lo hagamos por las vías internas del partido.

-¿Ustedes sí la quieren fuera?

-Vamos a tener una reunión en los días próximos respecto al actuar de algunos compañeros del grupo parlamentario, vamos a tomar una decisión, pero no hay en este momento una decisión del grupo parlamentario (…) Esencialmente es con respecto a la renegociación de la deuda, el reglamento interno del grupo parlamentario establece que el grupo tomará acciones en los temas esenciales y que el grupo debe de respaldar esas decisiones, así estaba decidido, de no apoyar la renegociación de la deuda, y ella incumplió el acuerdo.

Indicó que las denuncias que presentó la diputada Brenda Carrera en su contra por supuesta violencia política en razón de género, son infundadas y que sin problema serán respondidas, ya que no tienen sustento legal: “Tuve conocimiento desde hace unas semanas de que había hecho esto, de nuestra parte, le reiteramos a ella nuestro respeto a su persona, a su dignidad, como persona y como compañera legisladora. En ningún momento hemos hecho ningún acto que vulnere sus derechos, nada que nosotros podamos identificar. Me compartieron una copia del contenido, y nuestra apreciación y de quienes nos van a ayudar a contestar el recurso, es que no hay nada de fondo, nada que sustente que ella ha sufrido violencia de género”.