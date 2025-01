Proponen Crear Nuevo ITEI Para Jalisco

“Sería un Organismo Desvinculado de la Federación”

“Aquí el Mensaje es muy Claro, no Queremos que Morena Decida Cómo Gobernamos Desde lo Local en Jalisco”, dijo el Legislador César Madrigal

Por Rafael Hernández Guízar

En Jalisco no aceptarán que se extinga el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y pese a la desaparición de organismos autónomos por la reforma federal, habrá un organismo local, aseguró ayer el diputado panista César Madrigal.

En entrevista, el diputado indicó que en Jalisco no permitirán que desde el centro del país se dicten políticas para la entidad, por ello, habrá un organismo similar al ITEI, pero de nueva creación.

“Cuál es nuestro trabajo desde Jalisco, cuidar la patria chica que es Jalisco. El gobierno central de Morena no nos va a decir cómo aplicar políticas de transparencia en el estado de Jalisco, por eso somos un estado soberano y qué estamos proponiendo, pues hacer un organismo que de arranque le llamaríamos el IJALTEI, el Instituto Jalisciense de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales. Jurídicamente hablando, sería un organismo desvinculado de la Federación, creado para el tema local, es decir, el 21 de junio se extingue el ITEI, y aquí en el Congreso hacemos uno nuevo si es que 26 diputados están de acuerdo en reformar la Constitución de Jalisco, en el cual, ese organismo tenga las mismas funciones que el ITEI”, dijo el panista.

Pero fue más allá y destacó que el nuevo organismo de transparencia en la entidad sería decisivo y sí tendría facultades para exigir a los sujetos obligados que den la información que requieran los jaliscienses.

“Va a tener garras y colmillos para exigir que se entregue la información, ahorita si vas y no te dan información no pasa nada, pero aquí el mensaje es muy claro, no queremos que Morena decida cómo gobernamos desde lo local en Jalisco”.

César Madrigal criticó al gobierno federal por desaparecer los organismos autónomos de transparencia a escala nacional y en cada uno de los estados; dijo que se trata de una estrategia desesperada por sacar recursos para pagar pensiones a la ciudadanía con temas electorales.

“El día 21 de junio, conforme a los transitorios de esta reforma federal, estaría desapareciendo el ITEI, obviamente cesa en sus funciones a los dos consejeros y a la presidente, la transparencia la estaría matando Morena. Ellos contemplan que únicamente el sujeto obligado, llámese ayuntamientos o poderes, sean ellos los que decidan si le dan o no transparencia al ciudadano, y por qué hizo esto Morena, muy sencillo, lo dice en uno de los transitorios, para qué desaparece el ITEI, para que ese dinero se destine a las pensiones del fondo del Bienestares, es decir, que por ese programa electorero que ellos tienen que ya no saben de dónde sacar dinero para andar pagando pensiones, nos están matando la transparencia”.

Y fue categórico en señalar que el de Jalisco sí sería un organismo autónomo, pues aunque por una reforma definida desde el Congreso de la Unión la extinción de los organismos autónomos, la soberanía que tiene Jalisco le permite que sea bajo ese esquema, y adelantó que en el grupo parlamentario del PAN, sí están a favor de que haya una institución de tal naturaleza, por lo que instó a las demás fracciones de los partidos en el Congreso Local a sumarse.