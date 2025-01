“Alcancías Rateras”, una Posible Fuga de Capital

Exigen a Lemus Transparentar Destino de Recursos

“Por Años ha Causado un Daño a los Usuarios del Transporte Público”

Por Rafael Hernández Guízar

Es indignante que el gobierno del estado no transparente los 50 centavos que se retienen en las alcancías para el cobro del transporte público, sentenció nuevamente la diputada local Martha Arismendi.

Destacó en entrevista con Página 24 que, de la tarifa actual de 9.50 pesos, los 50 centavos que generalmente se quedan en las alcancías, por no regresar cambio a los usuarios, constituye una posible fuga de capital que el gobernador Pablo Lemus Navarro “debe de explicar” a la ciudadanía de Jalisco.

“No ha dado respuesta el gobierno del estado de manera trasparente, qué acciones en específico se tomarán para resarcir el daño que por años le han causado a los usuarios del transporte público (…) Sigue siendo una responsabilidad del gobierno del estado al no regularizar ese tema, al no transparentar las alcancías. En mi calidad de diputada local, estaremos solicitando de manera permanente al gobierno del estado, es un tema que nos duele y que por años ha causado un daño a los usuarios del transporte público”, dijo.

La diputada resaltó que si bien no todos los dueños de las unidades son omisos para transparentar el recurso que se recauda y para atender las quejas de los usuarios del transporte, la mayoría dejan mucho a pensar al guardar silencio, caso que se extiende al gobierno estatal que ha preferido no dar respuesta a las solicitudes de información para saber, primero, cuánto es lo que se recauda por concepto de tarifas y, segundo, si no dan cambio las alcancías, qué se hace con el dinero que se quedan las mismas: “No todos son iguales, hay quienes sí dicen qué pasa con ese dinero, pero nos evitaríamos esto si el gobierno del estado da respuesta y solución a estos temas”.

Finalmente, la también vicepresidente del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, dijo que las quejas y propuestas de los usuarios del transporte público son necesarias para mejorar el servicio, por ello, dijo que estará recibiendo las peticiones de los ciudadanos en su oficina en el Congreso estatal.

“Solicitarle a todos los usuarios del transporte, que todas las quejas serán bien recibidas con una servidora, que nos hagan sus propuestas, sus comentarios son importantes y nos ayudan a hacer nuestro trabajo como legisladores”, finalizó Martha Arismendi.