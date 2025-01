Acusan “Simulación” de Lemus en Desapariciones

Exigen Presupuesto Adecuado Para Realizar Búsquedas

Por Rafael Hernández Guízar

El gobernador Pablo Lemus Navarro no tomó con la seriedad adecuada el tema de los desaparecidos, criticó ayer Héctor Flores, integrante del Colectivo Luz de Esperanza.

Dijo que en el presupuesto del 2025 no hubo ampliación para contratar personal de búsqueda, ni tampoco para mejorar las funciones del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para Personas Desapareadas.

“Estamos esperando que el próximo 15 de enero se haga la reunión con el gabinete y el gobernador, estamos exigiendo que las familias no sólo sean escuchadas sino tomadas en cuenta, que no haya simulación (…) Es un proceso muy difícil, y vemos la falta de acciones institucionales, no hay una mejoría sustancial en el presupuesto, no hay una etiqueta para la creación de nuevas agencias del Ministerio Público, no hay etiquetado tampoco dinero para personal de la Comisión de Búsqueda, la verdad es muy desgastante el tema físico y psicológico de las familias, es una situación muy complicada”, dijo Héctor Flores en entrevista con Página 24.

Aseguró que el gobierno estatal debe de tomar el tema con la seriedad que se requiere y dotar de recursos a las instituciones que “se enfocan” en la búsqueda de personas desaparecidas.

Ayer, el Colectivo Luz de Esperanza realizó una pega de fichas de búsqueda en el centro de Guadalajara, principalmente en los alrededores del mercado Libertad de Guadalajara, mejor conocido como San Juan de Dios, así como por la avenida Juárez y calles aledañas a este importante centro de comercio y turismo.