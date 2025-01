Representantes de Lemus Reciben a Lisi

“Él ya Tiene la Información más Clara”

Por Rafael Hernández Guízar

Pasó un día más del plantón de Lisi Celis, la mujer que está acampando en las afueras de Casa Jalisco exigiendo que le regresen a su hijo. Esta mujer que es integrante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, señaló que, pese a que los tres poderes del estado se han comprometido con ella, su hijo no ha regresado a su lado tras habérsele despojado de forma ilegal.

“Yo ya lo había comentado desde el primer momento en que me puse aquí, que no me iba a mover hasta que Patricio regrese a mi lado y aquí seguiremos (…) Creo que es un avance ya que hubo reuniones con los representantes del gobernador, él aceptó que debe de regresar a mi lado, pero también es importante señalar que he tenido reuniones con fiscalías, y con el nuevo presidente del Poder Judicial de Jalisco, y los tres poderes en Jalisco han ya reconocido que Patricio debe de regresar conmigo, estaremos esperando que hagan su trabajo”, dijo.

Y agregó que tras haber permanecido en las afueras de la residencia oficial del gobernador, Pablo Lemus tiene más clara la información: “Él ya tiene la información más clara, creo que pensaba que sólo le competía al Poder Judicial, pero tengo muchas carpetas de investigación, y hay muchas imágenes de mis hijos de cómo han vivido estos años, y es evidente el maltrato infantil, y aún si no tuviera ni un solo proceso debería el gobierno del estado de ver por esto, tengo más de 200 carpetas de investigación, hay decisiones de los juzgados a mi favor para que me restituyan al menor, pero más allá de esto, un Estado debería de actuar de oficio por el evidente maltrato infantil, porque un Estado debe de proteger a sus infancias, un Estado que no protege a sus infancias es un Estado fallido”, sentenció.

Esta mujer decidió instalarse en las afueras de Casa Jalisco ante la desesperación de que ni en los juzgados ni en la Fiscalía le daban justicia, aun cuando han fallado a su favor.

“El padre de mis hijos no sé si se ha dedicado a huir, pero no es tan difícil localizarlo, porque lo han visto en la ciudad de Guadalajara, lo vieron echándose unos mariscos en Puerto Vallarta, entonces el señor escondiéndose no está, es más bien que no están haciendo su trabajo las autoridades”, dijo.

Sin embargo, destacó que al paso de los días, ha notado mayor presencia de policías estatales en casa Jalisco, algo que siente como un acto de presión en su contra.

Por ello, pidió de nueva cuenta al gobernador Pablo Lemus Navarro ayuda para que su hijo regrese a su lado tras haber sido sustraído desde el pasado 2019 por su ex pareja sentimental, quien es además hijo de un importante empresario del ramo tequilero.