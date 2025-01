Las Frases de AMLO

Por Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez *

A FINALES del año pasado Martí Batres Guadarrama nos entregó un nuevo libro: Las frases de AMLO. Pedagogía de la transformación, editado por Panorama. Como lo ha caracterizado a largo de su abundante obra, en esta nueva entrega la experiencia política del autor se hilvana con la del intelectual. Lo que queremos decir, es que estamos ante un producto que nace del fragor de la lucha, de lo vivido, y no solo de lo pensado y teorizado. Esto es esencial, puesto que en su trayectoria política Batres ha sido sobre todo un hombre de acción. Así, desde sus inicios, hasta con la tarea de cargar la gran responsabilidad de ser el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y en sus múltiples cargos de representación popular o en la administración en la Ciudad de México. Desgranemos estas ideas.

LAS FRASES de AMLO compilan en 133 páginas muchas de las sentencias más emblemáticas acuñadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Batres conoció de cerca en la lucha política por la transformación de México, que ambos personajes comparten desde hace décadas. Las frases están organizadas en varias categorías: Bienestar social, Familia, Justicia, Austeridad, Ética, Corrupción, entre otras. Cada una de las frases va acompañada por una glosa, una especie de explicación sobre los diferentes significados de estas, pero también del contexto en que fueron usadas o concebidas.

ESTO TIENE un valor agregado para la historia del Movimiento de Transformación, puesto que, gracias a la cercanía de Batres con AMLO, aquel puede ubicar los momentos definitorios en que las frases resonaron por primera vez. Por ejemplo, la frase que mejor define el programa político de Andrés Manuel, Por bien de todos, primero los pobres, Batres lo ubica una noche de octubre de 1999, cuando, de acuerdo a su memoria, “Andrés Manuel López Obrador reunió a varios dirigentes del movimiento en la capital del país y nos dijo: “¿Si van a estar unidos? Si se van a pelear, yo me voy a Tabasco. Pero si van a cuidar la unidad, yo ya tengo listo mi manifiesto para ir por el gobierno de la ciudad. Se titula ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”.

SI BIEN algunas glosas de las frases son más extensas que otras, el libro de Batres tiene una virtud que siempre tienen sus obras: son textos para los militantes y simpatizantes del movimiento de transformación. Es un libro concebido de manera sencilla, para ser leído y compartido por cientos y miles de personas que están inmersos en la pasión que desata el Humanismo mexicano. Y en esto de alguna manera el autor emula a Andrés Manuel, en quien reconoce un talento fundamental como dirigente: el saber comunicar. Pero bien lo señala Batres, esa destreza no es innata: “Esa gran habilidad comunicativa la fue forjando con el paso del tiempo, al interactuar con la gente, es decir, escuchándola y hablándoles en miles (sí, miles) de mítines, reuniones, asambleas, encuentros, recorridos. Ahí forjó su excepcional capacidad de conectar con lo popular”.

ESTA APRECIACIÓN de Batres es valiosa: nos habla de que un dirigente político no nace, se hace. Es importante remarcarlo, puesto que la vieja política mexicana es muy dada a pensar en definirse en términos familiares, lazos de sangre, casi monárquicos, para ocupar puestos y cargos. Igualmente, es valioso señalar que varias de las frases de AMLO tienen una base histórica, sobre todo en las luchas de la Reforma, encabezada por Benito Juárez, en el siglo XIX. Es palpable no sólo el gran valor que López Obrador le da a la pléyade de la Reforma, sino también su capacidad política, en la acción plena, en el actuar, por mantener vigentes varios de los valores que legaron: Los funcionarios públicos deben vivir en la justa medianía, No es mi fuerte la venganza, Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, Gobernar es velar, Con el Pueblo todo, sin el pueblo nada, Yo me hinco donde se hinca el pueblo.

ESTAMOS ANTE un libro que debe estar en las manos de aquellos que están haciendo que la Cuarta Transformación perdure muchas décadas. La memoria colectiva que el libro de Martí Batres despliega en sus páginas es un pilar para aquellos que queremos saber de dónde venimos, desde dónde y desde cuándo luchamos, por qué estamos aquí, en un remolino de intereses para que la Justicia, el Bienestar y la Esperanza triunfen ante la Corrupción, la apatía y la ambición.

* Enlace Federal de la SEP en Aguascalientes.