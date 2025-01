Retiran de Circulación 196 Motocicletas en Tlaquepaque

“Operativo Beta”

Por Rafael Hernández Guízar

Por falta de documentos y por infringir el reglamento de movilidad, van 196 motocicletas retiradas por la policía de San Pedro Tlaquepaque, anunció ayer el ayuntamiento.

Rafael Orozco, subdirector de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, indicó que el objetivo es garantizar que las motocicletas que circulan en Tlaquepaque cumplan con la documentación requerida y respeten la ley y el reglamento de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

Es a través del operativo denominado “Beta”, que contempla puestos de control en diversos puntos del municipio, donde se hacen las revisiones a los motociclistas.

Rafael Orozco indicó que desde la implementación del operativo Beta en octubre del año pasado, “se han llevado a cabo acciones en puntos estratégicos y en zonas señaladas por los ciudadanos como prioritarias para la vigilancia de estos vehículos”.

“El retiro de estas motocicletas se debe a que los conductores no cumplen con la normativa vigente, como no portar placas, no utilizar casco y por no contar con la documentación necesaria”.

Según cifras de la dependencia municipal, destacan los puntos instalados en el fraccionamiento Terralta, donde se aseguraron 57 motocicletas; Villa Fontana y alrededores, representaron 52 motocicletas; en Parques de la Victoria, hubo dos operativos, en el primero resultó en el retiro de 21 motocicletas y un mototaxi, mientras que en segundo fueron 40. Finalmente, en los alrededores de la Universidad ITESO, fueron 25 motocicletas aseguradas.

El funcionario municipal destacó que el operativo continuará el resto del año para exigir a los motociclistas que cumplan con el reglamento de movilidad y prevenir sanciones.