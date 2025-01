“Yo no voy a Pagar”. Rechazan Paquete 3×1 de Lemus

“No Estoy de Acuerdo con el Pago de la Verificación Vehicular”

Recaudadoras no Presentan la Misma Afluencia que en Años Anteriores

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos rechazan el pago del impuesto al refrendo vehicular en Jalisco.

A diferencia de otros años, la recaudadora 00, con sede en el centro de Guadalajara, durante los primeros días del 2025 no presentó la misma afluencia que en años anteriores.

En esta ocasión, el gobierno del estado, a cargo de Jesús Pablo Lemus Navarro, pretende recaudar dinero con la estrategia llamada por ellos 3×1, es decir, el cobro del impuesto del refrendo vehicular, el reemplacamiento, y el pago de la verificación vehicular, todo esto con un cargo de 925 pesos.

“Yo no voy a pagar, no estoy de acuerdo con el pago de la verificación vehicular porque es algo que no beneficia, lo hemos dicho hasta el cansancio los ciudadanos, y definitivamente voy a optar por comprar placas de otro estado, aunque me salga más caro, es la estrategia que debemos de seguir los ciudadanos, dejar sin dinero al gobierno del estado para que no nos sigan cobrando por una verificación que está destinada a simplemente obligarnos a comprar carros nuevos”, criticó Alfonso García, un ciudadano entrevistado por este reportero.

Aunque pusieron toldos y se montó todo un operativo para brindar las condiciones de comodidad necesarias y agilizar el pago para la ciudadanía, no se apreciaron las enormes filas de personas que en años anteriores era común ver desde el primer día en que se abre la recaudadora ubicada en el corazón tapatío.

En este sentido, colectivos ciudadanos a través de sus páginas de internet -por ejemplo el colectivo Afinación sí verificación no-, dejaron en claro su postura, la intención será generar una campaña de emplacamiento en otras entidades federativas.

Estados como Michoacán y Guerrero, son de los más solicitados en este sentido para el alta de las nuevas placas para jaliscienses que han optado por comprar matrículas nuevas.

“Aunque salgan más caras, no es ese el problema, lo que queremos es que esta administración no tenga lo que quiere, porque la verificación aquí está diseñada para que al cabo de tres veces que no pase el carro se quede uno sin carro, que no pueda salir del centro de verificación, eso no es justo”, dijo otro de los ciudadanos entrevistados.

Sin embargo, algunas otras personas, sobre todo habitantes de la zona metropolitana, han visto con buenos ojos la medida, y prueba de esto, es que sí han empezado a realizar sus pagos para obtener las nuevas placas con su refrendo actualizado.