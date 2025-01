Incremento al Salario Mínimo “no Ajusta”

“Tengo dos Trabajos Para Medio Hacerla”

Habitantes del AMG Lamentan que Salarios no Alcancen ni Para la Canasta Básica

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a los incrementos aprobados para el salario mínimo en 2025, muchos ciudadanos siguen sin completar la canasta básica.

El salario subió a 278 pesos diarios, 12 por ciento más que el año pasado, y pese a ello, una gran cantidad de personas no logra completar el costo total de la canasta básica que, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara, equivale a alrededor de 12 mil pesos.

“Pues no ajusta, a menos que ganáramos lo que ganan allá en la zona fronteriza, ya ve que allá ganan como 400 (pesos) al día, así sí alcanzaría para comer y pagar renta o un crédito, pero con lo que uno gana aquí, no”, lamentó uno de los ciudadanos entrevistados por este reportero.

“Es muy poco lo que uno gana, en la casa trabajo nomas yo, mi señora pues tiene a los niños chiquitos, y no puede ir a trabajar, con lo que hace en la casa es más que suficiente, y pues yo tengo dos trabajos para medio hacerla, pero no crea, no está fácil”, agregó el entrevistado.

Productos como la carne, son cada día más caros, al igual que algunas frutas y otros o insumos que se consideran parte de la alimentación del mexicano.

En zonas como el poniente de la metrópoli, el kilo de tortillas está ya en 28 pesos, seis pesos más que en otros lugares de la misma ciudad.

Debido a estas cosas, ciudadanos lamentaron el alza de precios, pues pese a que haya un incremento también en el salario de las personas, de poco alcanza, ya que por la inflación, el dinero extra que se recibe ya en los sueldos de las personas, se queda en los costos altos que se cobran en diversos comercios de la ciudad.

El salario para la zona fronteriza del país quedo en 415 pesos diarios, mientras que el resto de México tendrá un salario mínimo diario de 278.93 pesos al día, lo que representa ocho mil 367 pesos al mes.