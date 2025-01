Unidad de Protección Animal Hace Varias Recomendaciones a Dueños de Mascotas

¿Si no las Atiendes Para qué las Tienes?: Yamile Lotfe

Por Rafael Hernández Guízar

La Unidad de Protección Animal de Zapopan llamó a cuidar a las mascotas y evitar que estas ingieran alimentos altamente nocivos para ellas, como el chocolate y la cebolla.

Así lo alertó Yamile Lotfe, la titular de la unidad zapopana quien dijo que durante y después de las festividades decembrinas es común que la ciudadanía deje de prestar atención adecuada a las mascotas.

“Los chocolates están totalmente prohibidos. La cebolla también es muy tóxica, pero también hablamos del exceso de alimentos que ellos no comen regularmente. Entonces, cualquiera puede causarle un problema gástrico hemorrágico, al rato traemos diarreas con sangre, pero es una sangre fresca y muy constante, entonces por eso no hay que darles la comida, mucho menos los huesos”, dijo.

Jueves 2 de enero de 2025 Y agregó: “Por favor, prohibido totalmente los huesos ni para que jueguen, truenan dientes, hacen caries, se atoran, nos hacen al rato piedras en el intestino”.

Y es que la funcionaria municipal, dijo que durante las fiestas decembrinas –que acaban de terminar- es usual que algunas personas regalen o reciban un animal como mascota y “lamentablemente durante los primeros meses del año aumenta el nivel de abandono de las mascotas, por lo que es importante que antes de obsequiar alguna especie se investigue con respecto a los cuidados, tiempo de vida, espacios y atención necesaria”, dijo.

“Son seres vivos que depende de nosotros. Entonces, ¿quieres tener un ser vivo que dependa de ti? Sé responsable. No se vale; lo adquiero, lo regalo y en enero o febrero lo saco a la calle o veo quien me lo va a recomprar, porque entonces pues yo ya le gasté. Mejor, no regalen este tipo de seres, regalen amor, regalen juguetes, regalen todo lo demás, comida, pero no seres vivos, si no soy responsable”.

Y como toda vida es época en la que algunas personas salen de vacaciones –para la celebración del Día día de Reyes-, detalló que es importante que las mascotas se queden en un lugar seguro, sobre todo si no están acostumbradas a convivir con personas o animales.

“Lo aconsejable es que se quede en su domicilio particular, donde alguien de confianza acuda a alimentarlo y pueda cumplir parte de sus rutinas, como, por ejemplo, si es un perro, sacarlo a pasear, entre otras actividades indispensables en el día a día”, dijo.

Finalmente, destacó que para las mascotas que pudieran estar expuestas a bajas temperaturas durante algunos periodos, sobre todo por lo que se refiere a los animales de pelo corto o adultos, es necesario que se les abrigue, esto, con la intención de evitar las enfermedades estacionales que también les aquejan.