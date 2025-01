Tras 16 de Plantón Lemus no Recibe a Lesli

Exige que le Regresen a sus Hijos

Por Rafael Hernández Guízar

Una madre de familia se plantó desde el 19 de diciembre pasado en las afueras de Casa Jalisco para exigir justicia y que le regresen a sus hijos.

Se trata de Lisi Celis González, quien desde el 2020, ha peleado con su ex pareja y padre de sus hijos para que le restituyan a sus menores, sin embargo, advirtió un posible tráfico de influencias, pues se trata un importante empresario tequilero al que han favorecido tanto en el Poder Judicial de Jalisco como en la Fiscalía Estatal.

“Empecé con el proceso legal en 2018 y en 2020 se llevó a mis hijos con falsedad, confabulación con el Poder Judicial de Jalisco. Yo llegué hasta la Suprema Corte de Justicia y gané un amparo, pero hay más de 26 excusas de jueces familiares para no darme a mis hijos. Te puedo decir que si los jueces son corruptos, los peritos lo son más”, indicó la molesta mujer.

El plantón inició desde el pasado 19 de diciembre y no ha tenido oportunidad de ser recibida directamente por el gobernador Pablo Lemus Navarro.

Recibió escaso apoyo por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda del gobierno estatal. Levantaron una alerta y se generó una ficha de búsqueda para que lee regresen a su hijo Patricio, sin embargo lo que Lisi Celis González requiere es ayuda seria por parte del gobernador jalisciense.

“Esto es lo que pasa cuando una persona tiene influencia y está del lado del poder político, lo que yo espero es que el gobernador me ayude y que me puedan regresar a mi hijo, hasta que me lo regresen no me voy a mover de aquí”, sentenció Lisi Celis.

La pasada administración a cargo de Enrique Alfaro le brindó las facilidades al padre de su menor para evadir la justicia, según relató la molesta mujer, su esperanza es que la actual administración sea diferente y alcance finalmente justicia.

Trasciende que son dos los hijos que le fueron arrebatados, sin embargo uno ya es mayor de edad; indicó que sufre de violencia vicaria, por ello, destacó que tiene la esperanza puesta en que se atienda con prontitud su caso.