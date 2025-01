Estamos Cumpliendo con Nuestra Promesa de no Aumentar el Precio de las Gasolinas en Términos Reales: Sheinbaum

“La gasolina ha disminuido, cosa que no fue así en el periodo de Calderón que subió 22.9 por ciento y los famosos ‘gasolinazos’ del periodo de Peña Nieto que subió 42.8 por ciento”, destacó.

El precio de la gasolina debería de estar entre 23 y 24 pesos, es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver con los impuestos, informó.

La Profeco colocará un aviso con la leyenda: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, en aquellas estaciones que tengan precios elevados.

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Cuarta Transformación cumple con su compromiso de no aumentar, en términos reales, el precio de las gasolinas, ya que actualmente mantiene un costo de entre 23.50 y 24 pesos.

“Sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa si están dentro del margen o no, de lo que debe ser el precio de la gasolina”, informó.

Expuso que, en el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, el precio de la gasolina incrementó en 22.9 por ciento y en el periodo de Enrique Peña Nieto, de 2012 a 2018, aumentó 42.8 por ciento, con los famosos gasolinazos. Reiteró que el Gobierno de México, a través de Profeco, continuará informando en “Las mañaneras del pueblo” el precio de las gasolinas, además de que, esta dependencia colocará un aviso con la leyenda: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”, en aquellas estaciones que tengan precios elevados.

“El precio de la gasolina –que lo vamos a seguir viendo en el “Quién es quién en los precios” de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván (Escalante, titular de Profeco)– debería estar entre 23 y 24 pesos, es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y todo lo que tiene que ver con los impuestos; sobre ese margen vamos a estar. Pero hay gasolineras –que fue lo que yo mencioné el lunes pasado– que lo están vendiendo a 28 pesos, la magna, estamos hablando de la gasolina magna, o la están vendiendo a 29, 26, que ya no es justificable”, expuso.

El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló en la sección “Quién es Quién en los combustibles”, que durante el periodo de Felipe Calderón el costo del combustible comenzó en 14.75 pesos y finalizó en 18.10 pesos, lo que significó un incremento del 22.9 por ciento; con Enrique Peña Nieto, comenzó en 18.25 pesos y finalizó en 26.01 pesos, un incremento del 42.8 por ciento. Mientras que con el expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó en 25.48 pesos y finalizó en 24.15 pesos, lo que representa una reducción del 5.2 por ciento, cumpliendo con su promesa de no incrementar en términos reales el precio del combustible.

Asimismo, destacó que en los tres primeros meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha presentado una reducción del 0.4 por ciento, comenzando en octubre en 23.95 pesos y, al corte del 2 de enero se registra en 23.85 pesos, con lo que el precio de la gasolina en México está por debajo del registrado en países como Sudáfrica, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Suiza.

“A todos y todas las y los panistas que aseguran que el Grupo Parlamentario de Morena se negó a limitar el precio de la gasolina por debajo de los 20 pesos, les decimos que mienten, pues no existe registro alguno sobre dicho señalamiento. En esta gráfica, que es muy clara, se nota que los responsables de los incrementos desmedidos de las gasolinas fueron durante los sexenios prianistas”, aseveró.

Expuso también que el diésel disminuyó en 11.03 por ciento, en términos reales, durante el periodo del expresidente López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que con Felipe Calderón se incrementó en 57.6 por ciento y con Enrique Peña Nieto de 40.3 por ciento.

“A partir de la siguiente semana, no sólo vamos a estar poniéndole taches en las conferencias de prensa a las gasolineras que se pasan de lista con sus precios, sino que iremos físicamente a colgar unas lonas –con este diseño– para señalar a aquellos gasolineros que “se vuelan la barda” con lo que ganan a cada litro de gasolina”, resaltó.