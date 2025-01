Zapopan, Descuentos por Pago Puntual de Predial

Personas de 80 Años o más, 80% de Descuento: Adriana Romo

Por Rafael Hernández Guízar

Zapopan ofrece descuentos especiales a los ciudadanos que paguen el impuesto predial durante el mes de enero. Para las personas que acudan a las recaudadoras municipakles o que hagan su pago en línea, habrá un 10 por ciento de descuento por pronto pago hasta el próximo 28 de febrero.

Al respecto, Adriana Romo López, la tesorera municipal, indicó que se cuentan con 14 formas de pago para que los ciudadanos puedan acceder al descuento.

“Tenemos 14 modalidades de pago para que la gente pueda darse cuenta que no es un trámite engorroso y no es un pago que les quite mucho tiempo, en línea tenemos la página web, nuestro Beto- Bot, tenemos pagos a través de CoDi, tenemos nuestro predial express, contamos con los quioscos, nuestras oficinas recaudadoras, también a las personas que paguen con tarjetas de crédito podrán tener el beneficio de pagar a meses sin intereses con los bancos participantes y también pueden pagar en las recaudadoras móviles”, dijo.

La tesorera zapopana, dijo también que ahora el proceso de pago es más rápido y eficiente: “Máximo un minuto y medio, es lo que van a tardar en hacer su pago.

Estamos tratando de abatir el tiempo de espera de las personas ya difícilmente vemos lleno nuestro sistema de espera, nos hemos equipado con un buen equipo para agilizar este proceso de pago”, dijo.

Asimismo indicó que hay un descuento especial para personas con discapacidad, pensionadas, jubiladas o viudas, a estos, se les otorga el 50 por ciento de descuento.

Los adultos mayores en tanto, tienen un beneficio mayor pues dependiendo de su edad pueden acceder hasta el 80 por ciento de descuento, este último, para los que tienen 80 años o más.

Finalmente, la funcionaria municipal dijo que al pagar el impuesto predial, las personas obtienen un seguro por daños en vivienda que puede contratarse por un monto de 199 pesos.

“Ofrecemos un seguro para inmuebles de hasta 300 mil pesos por inmueble, que los protege por ejemplo de explosiones por acumulación de gas, entre otro tipo de siniestros. Les cuesta 199 pesos y les cubre todo el año ante cualquier tipo de siniestro”.

Cabe señalar que al momento de pagar, se tiene también oportunidad de participar en la encuesta de los presupuestos participativos, es decir, la forma en la que habrá de gastarse el dinero en las comunidades y donde se proponen algunas obras para el bienestar de las colonias.