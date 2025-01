Inició 2025 con las Cortinas de los Comercios Cerradas

Los que no Descansaron Fueron los Policías

Por Rafael Hernández Guízar

Y es que como es tradición, los comercios de la ciudad, estuvieron con la cortina abajo, sin embargo, esto no se tradujo en gente que haya salido a pasear, de acuerdo con algunos de los entrevistados, se debió a que al igual que en la Navidad, la gente acude al recalentado a los hogares.

“Pues es que es un día para descansar, por eso es que la mayoría de los lugares están cerrados, porque además, pues aprovecha uno para ir a casa de la familia al recalentado, que debería de ser más bien un día de descanso, pero aprovecha uno para seguir conviviendo”, dijo Florencia Quezada, una de las entrevistadas por este reportero.

Por su parte, Joel Gutiérrez, otro de los entrevistados, dijo: “Pues a mi me tocó trabajar pero en la casa todos descansaron, y ya al ratito a la hora de la comida es cuando nos vamos a juntar todos en casa de mi abuela (…) y se pone bueno porque van mis tíos, y va a haber carne asada, es lo de cada año”, dijo.

El problema fue para conseguir cosas básicas, como las tortillas incluso pues la mayoría de las tortillerías estuvieron cerradas.

“Sí está complicado, no abrieron la tienda de por mi casa, y me tocó ir al súper, ahí había todo, pero la verdad que sí me daba un poco de flojera, pero ni hablar, pues tiene uno que buscarle”, agregó el entrevistado.

Por lo que respecta a los ayuntamientos, también fue día de descanso, sin embargo, hubo guardias en las diferentes dependencias, sobre todo, en las que se dedican a la prestación de servicios básicos; sin embargo, las policías trabajaron con normalidad al igual que los servicios de emergencias.