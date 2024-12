Aunque Está Prohibido, en el Centro de Tonalá se Vende Descaradamente Pirotecnia

Todo es Posible con “Mordida” a Inspectores

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque está prohibido en casi todos los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, en Tonalá se vende pirotecnia en pleno centro, incluso en el tradicional tianguis de la avenida Artesanos.

Página 24 Jalisco fue testigo presencial de cómo se comercializan desde marcianitos y luces de bengala, hasta cohetones, barrenos, palomitas, y muchas otras más presentaciones de pirotecnia que las unidades municipales de protección civil y bomberos han tratado de desincentivar en su uso y comercio.

”Que no inventen, ni modo de que no prenda uno unas lucecitas de bengala, qué daño le pueden hacer a las personas, eso ya es querer de plano coartar la libertad de la gente, voy de acuerdo que los barreos y esas cosas son peligrosas pero ya es responsabilidad de los papás que estén al pendiente de sus hijos”, dijo uno de los ciudadanos entrevistados por este reportero.

Desde 30 pesos se puede conseguir un barreno, aunque hay que decir, que en los puestos donde se ofrece a plena vista, no se les permite a los menores de edad –niñoscomprar sin supervisión de un adulto.

Al respecto, la autoridad no dio comentarios pues no pudimos encontrar inspector alguno que nos diera una explicación, sin embargo, Tonalá se ha sumado a la campaña de no comerciar la pirotecnia y fuegos artificiales, por su peligrosidad.

Cabe señalar que se ha anunciado en redes sociales ya través de comunicados especiales a medios de comunicación que las personas deben de evitar el uso de pirotecnia por los altos índices de incidentes que se dan especialmente cuando se trata de menores de edad.