Nos Dijeron que no Íbamos a Poder Pero Conseguimos 160 Camiones Nuevos

Un Exito, la Recolección de Basura: Verónica Delgadillo

Por Rafael Hernández Guízar

Verónica Delgadillo García, la presidente municipal de Guadalajara, presumió en redes sociales su sistema de recolección de basura.

Pese a que se han vertido varias críticas sobe lo que ha hecho hasta el momento el ayuntamiento tapatío en torno a la recolección de basura luego de la salida de la empresa que estuvo por casi 30 años concesionada para la prestación del servicio CAABSA EAGLE, la alcaldesa destacó que se trata de un sistema que se está puliendo y que obedece a la necesidad de tener algo que no le cueste una enorme cantidad de recursos económicos a la administración municipal pero que sí sea eficiente.

“Sin duda, Guadalajara no tenía el equipo que necesitaba, porque durante 30 años la empresa había dado el servicio, y nosotros dijimos tenemos que equipar a la ciudad, y eso implicaba que tuviéramos los camiones necesarios para recoger la basura”, dijo.

Y agregó que tras un estudio se determinó que había que contar en el ayuntamiento con una enorme cantidad de camiones que pudieran cubrir las diferentes rutas a través de todas las colonias tapatías, algo que aunque parecía imposible, dijo, se logró.

“Hicimos un estudio y llegamos la conclusión de que Guadalajara para dar el servicio tenía que tener 160 camiones nuevos, se lanzó la licitación pública abierta, nacional y transparente, y se dio el fallo, y nos decían que era imposible, que no los íbamos a tener, porque yo creo que también a la empresa le convenía generar ese rumor de que no había camiones en nuestro país, pero bueno, no sé si saben que México produce camiones recolectores para todo el país y para el mundo entero; hicimos todo, yo sé que parecía imposible”.

Asimismo, en redes sociales hay varios testimoniales de los mismos trabajadores quienes incluso, tienen laborando en el área de aseo público, alrededor de 20 años, o más en el caso de varios, donde se habla de la forma en la que estos han puesto su esfuerzo para que el nuevo sistema propio de recolección de basura sea posible