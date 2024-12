En Noche Buena y Navidad, se Incrementa la Recolección de Basura a 750 Toneladas por día

Todos los Días Iniciamos a las 6:00 de la Mañana: Carlos Villa

Alrededor de 750 toneladas de basura se generaron la noche buena en San Pedro Tlaquepaque en la víspera de Navidad.

Según información oficial del ayuntamiento tlaquepaquense, los habitantes del municipio generaron un total de 750 toneladas de desechos durante la nochebuena y Navidad, un incremento de 100 toneladas más en comparación con un día habitual.

Lo anterior lo informó Carlos Villa Márquez, director de Aseo Público del municipio, quien destacó que pese a las celebraciones, el servicio de recolección no se detiene, operando de manera normal en las más de 70 rutas que cubren las 319 colonias del municipio.

“El 26 y 27 de diciembre, se genera alrededor de 750 toneladas por día (de basura), que es en 70 rutas que cubren las distintas colonias, las cuales trabajan con normalidad aquí en San Pedro Tlaquepaque (…) los compañeros entran a trabajar antes de las 6:00 de la mañana para revisar los camiones y prepararse, para llegar a las diferentes colonias alrededor de las seis dela mañana, no paramos”, dijo el funcionario municipal.

Carlos Villa indicó que mientras la generación de residuos es de alrededor de las 650 toneladas diarias, durante las festividades navideñas se observa un incremento significativo, algo que se replica en la celebración de año nuevo.

Finalmente, indicó que en los días siguientes, el aumento de basura es de alrededor de 50 toneladas adicionales a lo común, hasta que se reestablece y se estima que sigan siendo alrededor de 650 toneladas diarias las que se recolectan en este municipio.

Cabe señalar que la petición a la ciudadanía es para que estén atentos a sacar la basura de forma ordenada, es decir, tratar de que esté siempre en bolsas y que la misma no se encuentre apilada en esquinas, que no haya muebles viejos ni costales de escombro, o sea, cosas que no serán recolectadas y que luego se convierten en un foco de infección para las personas.