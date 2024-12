Las Calles Vacías en Esta Navidad y Todos los Tapatíos en el “Recalentado”

“Es Bonito Convivir con la Familia”

Por Rafael Hernández Guízar

Guadalajara lució prácticamente sola ayer durante el día, casi en su totalidad, las familias permanecieron en casa festejando la Navidad. Desde temprana hora, es tradición en esta ciudad capital, acudir a las casas paternas para disfrutar del tradicional “recalentado”, es decir, comer lo que sobró de la celebración de la Noche Buena, incluso, en el caso de familias numerosas, llevando cada uno algún guiso “para que ajuste”.

“Pues claro, el recalentado, es lo que se hace, acabarse lo que sobró de la noche anterior, y convivir porque son días de estar en familia, eso es lo que hay que hacer, estar en familia y darle gracias a Dios de que estamos bien”, dijo la señora Eduviges González, una de las entrevistadas por Página 24 Jalisco.

“Nosotros la pasamos en familia cada año, en casa de mis papás, y se pone muy bien porque vienen mis hermanos que viven en Estados Unidos, y entre los hermanos, los sobrinos, las cuñadas, se arma un ambiente muy rico, muy de familia”, agregó.

El recalentado, se volvió parte de la tradición decembrina y es para los tapatíos, casi igual de importante que la cena de Noche Buena; de hecho, en muchos de los hogares, es algo casi imperdible: “Yo trabajo en la Penal, soy custodio, y no pude estar en la cena porque me tocó trabajar, pero llegué a casa y ya estaba la comida calientita en la mañana, y es como si hubiéramos cenado pero en la mañana, es algo muy padre, ya me tocó ver a mis hijos bien contentos con los juguetitos que les trajo el Santa Claus, uno hace que los días cuenten y puede hacer que sean inolvidables, pero depende de uno”, dijo Efraín Loza, otro de los entrevistados.

En general, las calles lucía casi vacías, la mayoría de los establecimiento estaban cerrados, a excepción de aquellos que pertenecen a grandes cadenas comerciales.