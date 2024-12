Presidenta Claudia Sheinbaum Reconoce y Restituye Tierras a Comunidades Rarámuris de la Sierra Tarahumara en Chihuahua

⁠”El día de hoy es un día Histórico, Porque Estamos Regresando Tierras, Territorio a Quien le Pertenece”, Destacó

La Jefa del Ejecutivo firmó los decretos por los cuales se otorgó el resarcimiento, restitución y titulación de 1,485 hectáreas a favor de la comunidad indígena de Guasachique y de titulación para 693 hectáreas de tierras como propiedad de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique

Se han invertido 4 mil 720 millones de pesos en el Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara

Como un acto de justicia social hacia las comunidades tarahumaras de Chihuahua, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó dos decretos, el primero para el resarcimiento, restitución y titulación de 1,485 hectáreas (ha) de tierras como propiedad comunal tradicional a favor de la comunidad indígena de Guasachique y un segundo, por el que se titulan 693 ha de tierras como propiedad comunal tradicional en beneficio de la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique.

“El día de hoy estamos haciendo justicia. La justicia es una palabra muy profunda. La justicia es la esencia de la Cuarta Transformación, la justicia social, sobre todo. Que no se abandone nunca más a los pueblos originarios, que no se piense que el progreso va por encima de los pueblos originarios, que no se despoje nunca más de su tierra a los pueblos originarios, sino todo lo contrario, que se resarza lo que históricamente se les ha quitado”, aseveró.

Ante mujeres y hombres de los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, destacó que con los Planes de Justicia se busca el trabajo conjunto, el diálogo y la participación entre los miembros de las comunidades y el Gobierno de México.

“Que se reconozca el valor de los pueblos originarios como la esencia, como el México profundo, sobre todo, con la dignidad; porque lo que nos enseña el pueblo rarámuri, lo que nos enseñan los pueblos originarios es que la dignidad profunda del pueblo de México se encuentra aquí en la Sierra Tarahumara y en cada lugar donde existe un pueblo originario que conserva, que resiste y que nos recuerda que México es lo que es gracias a sus pueblos originarios, no solo los de antes, sino también y sobre todo los de ahora. Y, por eso, la Cuarta Transformación significa justicia social y devuelve la dignidad a los pueblos originarios y al pueblo de México”, puntualizó.

Informó que, en Chihuahua también continuarán los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, por lo que se seguirán construyendo carreteras y caminos artesanales en la Sierra Tarahumara. Además, de que se creará un camino especial que vaya de Chihuahua a Sinaloa. En tanto que se otorgarán recursos especiales al programa La Escuela es Nuestra, a Centros de Salud y para atender las demandas de las comunidades rarámuris.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que en atención a la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) se adquirió una superficie de 693 ha del predio “Aguizana”, que se tituló a favor de la comunidad reconociendo su propiedad colectiva. Mientras que para la comunidad de Guasachique, se coordinaron acciones para transmitir 1,485 ha a favor de sus legítimos poseedores.

“En esta etapa del Segundo Piso de la Cuarta Transformación continuamos con la lucha por la justicia social y la apuesta por la unidad nacional; por un futuro en el que todos los mexicanos, independientemente de su origen, género, etnia o clase social, tengan las mismas oportunidades para prosperar”, agregó.

El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, informó que en el marco del Plan de Justicia de los pueblos de la Sierra Tarahumara se ha invertido un total de 4 mil 720 millones de pesos (mdp) en acciones de Justicia Ambiental y Proyectos Productivos; Salud y Medicina Ambiental; Educación Indígena; Cultura, lengua e identidad; Infraestructura y servicios básicos, así como la implementación de todos los Programas para el Bienestar.

“Hay muchos problemas que están en proceso de atención con el objeto de resarcir las injusticias y los agravios que han padecido los pueblos en esta serranía. Y, bueno, yo quiero decirle, Presidenta, que vamos a seguir trabajando siempre en coordinación con las autoridades tradicionales en un marco de diálogo, de respeto a su gobierno y a sus instituciones. Y también estamos convocando al gobierno del estado y a los municipios para que nos acompañen en este proceso de construcción y de implementación del Plan de Justicia”, señaló.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aseguró que todos los Programas del Bienestar creados en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador continuarán y además se implementarán tres nuevos apoyos: la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, la cual en la Sierra Tarahumara será de manera universal; el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad, así como la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez”, para estudiantes de educación básica.

El gobernador tradicional de la Comunidad de Mogótavo, Luis González Rivas, reconoció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por ser la primera Jefa del Ejecutivo Federal en visitar la zona de la Sierra Tarahumara. Asimismo la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reconoció la iniciativa de la Presidenta de México para dar justicia a las comunidades de la Sierra Tarahumara con la devolución de tierras para los pueblos originarios.

Acompañaron a la Presidenta de México, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos; el Jefe del Registro Agrario Nacional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Luis Cruz Nieva; la subsecretaria de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Griselda Martínez Vázquez; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya;

El presidente municipal de Urique, Heber Arturo Langarica Almanza; el gobernador tradicional de la comunidad de Guasachique, Agustín Moreno Bustillos; la gobernadora tradicional de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, Blanca Candelaria Patricio González; la gobernadora tradicional de la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, Blanca Candelaria Patricio González; la gobernadora tradicional de la comunidad de Mesa de Güitayvo, María Rafaela Ramírez Frías; el secretario de la Guardia Tradicional de la comunidad de Mogótavo, Miguel Manuel Parra.