En Febrero Trabajará Sheinbaum Junto al Congreso Para Legislar la Prohibición del Maíz Transgénico en México

Reafirma la Presidenta que sin Maíz no hay País

En cumplimiento a uno de sus 100 compromisos de campaña, la jefa del Ejecutivo Federal anunció la creación de 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para hacer de Ciudad Juárez el centro de los derechos de las mujeres.

Inauguró el Hospital General Regional No. 2 de Ciudad Juárez, el cual cuenta con 260 camas, 42 consultorios de 32 especialidades y subespecialidades, 12 quirófanos y 10 salas de labor de parto, laboratorio y unidades de cuidados intensivos.

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en febrero de 2025 el Congreso legislará sobre la prohibición de sembrar maíz genéticamente modificado en territorio nacional con el objetivo de proteger la biodiversidad del país, en respuesta a la resolución del panel del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado.

“El Congreso de México, aquí con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto, en febrero (en el próximo periodo de sesiones), van a legislar, estoy segura, que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Como decimos: ¡Sin maíz, no hay país!”.

Así lo puntualizó durante la inauguración del Hospital General Regional No. 2 y el anuncio de la creación de 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ciudad Juárez, Chihuahua, que harán de la ciudad fronteriza el centro de los derechos de las mujeres de todo el país. Resaltó que el T-MEC, es uno de los acuerdos más exitosos, ya que las economías de los tres países representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, además de que el comercio entre las tres naciones aumentó en 48 por ciento desde 2020.

En tanto que, el valor del comercio bilateral –entre EUA y México– es de casi 798 billones de dólares y entre México, Estados Unidos y Canadá, el comercio es tres veces mayor que el existente entre EUA y China. Como muestra de la integración económica, resaltó que de los ingresos que generan los mexicanos en EUA, el 80 por ciento lo consumen en Estados Unidos y el 20 por ciento son enviados como remesas. En tanto que siete de cada 10 trabajadores del campo en el país vecino son mexicanos, es decir, sin ellos y ellas, no habría comida en las mesas de las familias estadounidenses.

Creación de 12 CECI e Inauguración del Hospital General Regional No. 2 en Ciudad Juárez

Como parte de los 100 compromisos con el pueblo, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Ciudad Juárez, Chihuahua se convertirá en el centro de los derechos de las mujeres de todo el país, por lo que se crearán 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), para dejar atrás el viejo esquema neoliberal de las mal llamadas “guarderías”, en beneficio de las mujeres más pobres: trabajadoras de la maquila y jornaleras agrícolas, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y también de las no derechohabientes, con la colaboración del Sistema Nacional DIF.

“Aquí hay una deuda histórica con las mujeres, no solo de Ciudad Juárez, sino de todo el país. Juárez, ya no queremos que sea el símbolo del feminicidio, queremos que sea el centro de los derechos de todas las mujeres del país (…) No son las guarderías del pasado. Y tampoco son –que se oiga bien– las estancias infantiles de Calderón, eso ya no; porque aquello era puro negocio, era creer que se estaba dando un derecho a las mujeres, cuando en realidad estaba envuelto en negocio, como fue todo el periodo neoliberal”, destacó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, destacó que los 12 CECI de Ciudad Juárez brindarán servicios, de acuerdo con el diagnóstico, a 18 mil niños y niños de menos de cuatro años de las 120 mujeres que trabajan en las 323 maquiladoras de la región. Precisó que los CECI, son un nuevo modelo pedagógico de educación inicial y preescolar, enfocado en la formación de hábitos saludables, alimenticios y de sueño con monitoreo del esquema de vacunación, peso y talla. Además, la Jefa del Ejecutivo Federal, inauguró el Hospital General Regional No. 2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual, aseveró, forma parte de una nueva visión en la que se fortalecen las instituciones de salud pública, particularmente del IMSS.

El Hospital General Regional No.2 de Ciudad Juárez, Chihuahua, es el más grande y completo que a la fecha se ha realizado en tiempos de la Cuarta Transformación al contar con 260 camas, 42 consultorios de 32 especialidades y subespecialidades, 12 quirófanos, tococirugía, 10 salas de labor de parto y recuperación, tres unidades de cuidados intensivos, unidad de cuidados intensivos neonatal, equipamiento de laboratorio, equipos de rayos X, mastógrafo, ultrasonidos, tomógrafo, resonador magnético.

Asimismo, contará con la primera unidad de quemados en un hospital público de Ciudad Juárez y tendrá la capacidad de procuración y donación de órganos con lo que este hospital será el primero del estado que pueda realizar trasplantes renales y de corazón, además tendrá servicios de biología de la reproducción, clínica del dolor, cuidados paliativos, clínica del sueño, fisiología cardiopulmonar, inhaloterapia, medicina materno-fetal, oncología pediátrica, uroginecología; clínica de cáncer de mama; hemodiálisis, entre otros.

Acompañaron a la presidenta de México, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván; la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya.

El director del Hospital General Regional No. 2, Horacio Rafael Tinoco Vázquez; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y representante honorable del Sector Patronal del Honorable Consejo Técnico, Octavio de la Torre de Stéffano y el presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar.