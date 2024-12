Impiden Quema en Ladrilleras de Tlaquepaque

Reciben Apoyo Económico de 6 mil Pesos

“Pueden Seguir Haciendo sus Ladrillos Para que Inicien a Quemar Cuando se Levante la Veda”

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque puso la lupa sobre las ladrilleras, con operativos especiales tratan de evitar la quema de ladrillo.

Y es que ante las complicaciones en la calidad del aire en la presente temporada invernal, el Ayuntamiento realiza operativos especiales para evitar la quema de ladrillo que, por lo general, utiliza diversos materiales para poner a funcionar los hornos especiales que se usan para la elaboración de éstos, y aunque por norma se debe de usar sólo gas, hay algunas ladrilleras que han llegado a utilizar incluso llantas y basura, lo cual complica aún más la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Nosotros iniciamos el día de ayer (miércoles) con este operativo donde se hicieron recomendaciones verbales, que no se podía hacer ese tipo de quemas, se recorrieron las diferentes colonias donde se cuenta con ese tipo de ladrilleras, y obviamente son las que están registradas, algunas trabajando, algunas ya pararon sus labores; nosotros vamos a manejar un operativo nocturno, porque las quemas regularmente inician de ocho de la noche a una de la mañana, en ese horario van a hacerse las inspecciones para que no haya ese tipo de quemas”, señaló este jueves Enrique Mederos Flores, director de Protección Civil y Bomberos del municipio.

Los operativos se hacen en coordinación entre Protección Civil y Bomberos, la Secretaría de Servicios Públicos y la de Medio Ambiente de San Pedro Tlaquepaque; se hace principalmente de noche, la intención es que cesen las quemas, más no la preparación de los ladrillos, agregó el funcionario.

“No se va a parar el trabajo, únicamente que no haya ese tipo de quemas (…) No podemos permitir esto, y obviamente decirles que utilicen materiales que no sea PET, ni llantas, todo lo que incrementa la contaminación, ellos ya saben que se hace cada año, y se les da una ayuda para esta contingencia invernal, es sólo un paro total de quema, ellos pueden seguir haciendo sus ladrillos para que inicien a quemar cuando se levante la veda”.

Los lugares visitados hasta el momento, son las colonias Santibáñez, Tempisque, Solidaridad, Emiliano Zapata, Las Liebres, Francisco Silva Romero, Toluquilla, Ex Haciendas del Cuatro y Ex Haciendas del Tajo.

Asimismo, hay un “apoyo” en lo económico que se da a los ladrilleros registrados de seis mil pesos, con lo que se pretende ayudar para que dejen de hacer quemas, asimismo, se otorgan despensas para el sustento de las familias.